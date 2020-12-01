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Aktüel TİKA'dan Libya'da engellilere tekerlekli sandalye desteği
Aktüel

TİKA'dan Libya'da engellilere tekerlekli sandalye desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:18:14 -
TİKA'dan Libya'da engellilere tekerlekli sandalye desteği

ZİNTAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından temin edilen 150 tekerlekli sandalye ve tıbbi koltuk değneği Libya’nın Zintan şehrinde engelli ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Zintan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım törenine, TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, Zintan Belediye Başkanı Mustafa el-Baruni, Zintan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Mebruk Saad ve yerel yetkililer katıldı.

TİKA Koordinatörü Karatepe, burada yaptığı açıklamada, "2012 yılından beri başta eğitim, sağlık, kalkınma, meslek edindirme kursları ve sosyal yardımlar gibi alanlarda 100 civarında projeyle dost ve kardeş ülke Libya’da sürdürülebilir kalkınma ve sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunduklarını" belirtti.

Karatepe, "Libya halkının ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda kalıcı projelerin artarak devam edeceğine ve bu çalışmaların dost ve kardeş iki devlet ve halk arasında dayanışma ve iş birliğini artıracağına inanıyorum." dedi.

Zintan Belediye Başkanı Baruni de AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın şahsında Türkiye’ye en zor zamanlarda Libya halkının yanında olmasından dolayı teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam edeceğine olan inancını ifade etti.

Baruni, özellikle 2011'den bu yana Libya'da yaşanan iç savaş nedeniyle ülkedeki engelli sayısının artmasıyla bu kesimin desteğe büyük ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Tekerlekli sandalyelerin bir kısmı törende dağıtılırken, kalan kısmı sosyal hizmetler müdürlüğünce engellilere ulaştırılacak.





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