TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki anaokullarına Kovid-19'a karşı destek

ÜSKÜP (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya’daki anaokullarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 150 dezenfektan standı ve 100 temassız ateş ölçer desteğinde bulundu.



TİKA'nın “Kuzey Makedonya Sağlıklı ve Sürdürülebilir Eğitim Projesi” çerçevesinde TİKA ve Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğinde başkent Üsküp'teki Karpoş Belediyesinde bulunan "Orce Nikolov" anaokulunda düzenlenen dağıtım törenine Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Yagoda Şahpaska ve TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt katıldı.

Bakan Şahpaska, yaptığı konuşmada, pandemi döneminde her yardımı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek TİKA'ya teşekkür etti.

Ülkedeki anaokullarının Kovid-19 sürecindeki durumunun sorulması üzerine Şahpaska, 9 Eylül'de anaokullarında eğitimin başlamasından bu yana ülke genelinde 15 çocuk ve 44 anaokulu çalışanına Kovid-19 teşhisi konulduğunu söyledi.

Söz konusu anaokulu çalışanları ile yaklaşık 190 çocuğun izolasyonda olduğunu dile getiren Şahpaska, virüsün çocuklara anaokullarında bulaşmadığına dair epidemiyologlardan bilgi aldıklarını, tüm çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

TİKA Üsküp Koordinatörü Söğüt de "Sağlıklı ve Sürdürülebilir Eğitim Projesi"nin Kuzey Makedonya'ya eğitim ve sağlık alanında destek sağlaması temennisinde bulundu.

Söğüt, yüz yüze eğitimin başlaması ve hava şartlarının değişmesiyle kapalı ortamlarda salgın nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi gayretlerine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

TİKA, ekim başında da Kuzey Makedonya’daki ilkokullara dezenfektan standı ve temassız ateş ölçer desteğinde bulunmuştu.