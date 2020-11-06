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Aktüel TİKA’dan Kolombiya'nın sağlık altyapısına destek
Aktüel

TİKA’dan Kolombiya'nın sağlık altyapısına destek

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:29:49 -
TİKA’dan Kolombiya'nın sağlık altyapısına destek

BOGOTA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya’nın Norte de Santander bölgesinde bulunan Teorama ve Hacari belediyesi sağlık merkezlerine tıbbi ekipman ve cihaz desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolombiya Cumhuriyeti Başkanlığı Bölgesel Yenileşim Ajansı (ART) ve Ulusal Ordu Kalkınma Birimi (CAAID) iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile Kolombiya'da iç çatışma, terör ve uyuşturucu kaçakçılığından en çok etkilenen bölgelerden Teorama ve Hacari'nin sağlık alt yapısı desteklendi.

Bölgesel Yaklaşımla Özel Kalkınma Programı (PDET) kapsamında belediyelerin sağlık alt yapılarının güçlendirilmesiyle Teorama ve Hacari'de yaklaşık 22 bin kişinin doğrudan nitelikli sağlık hizmetinden faydalanması hedefleniyor.

Türkiye'ye verilen destekten ötürü teşekkür eden ART Koordinatörü Yamile Rojas Estupinan, "PDET projesini yürütmekten çok memnununuz. Sağlık alanındaki bu destek TİKA ile Hacari ve Teorama Belediye başkanlarının iş birliğiyle gerçekleştirildi. Ulusal hükümetin yürüttüğü kalkınma planına desteklerinden ötürü TİKA'ya teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Ulusal Ordu 2. Komando Tugay Komutanı Marcos Evangelista Pinto da yaptığı açıklamada, "TİKA gibi önemli bir kurumla, özel kalkınma programı kapsamında, ART Özel Danışmanı Emilio Archila'nın da desteğiyle aynı hedef için çalışıyoruz. Bu hedef Kolombiyalıların refahıdır. Kolombiyalıların güvenliğinden bahsettiğimizde, sosyal güvenlikten, sağlık güvencesinden, yol güvenliğinden ve eğitim güvencesinden de söz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.










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