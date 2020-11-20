  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TİKA'dan KKTC'deki kadın girişimcilere destek
Aktüel

TİKA'dan KKTC'deki kadın girişimcilere destek

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:56:57 -
TİKA'dan KKTC'deki kadın girişimcilere destek

LEFKOŞA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kadın girişimcilerin üretimde yer alabilmelerine ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla çeşitli alanlarda destek projesi başlattı.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Serdarlı Belediyesi ve Antik Mağusa Vakfı iş birliği ile başlatılan projeyle, kırsal kesimdeki kadın girişimcilere, yeni ürün dizaynı, geleneksel girişimcilik, piyasayı tanıma ve girişimcilikte büyüme gibi alanlarda eğitim verilmesi amaçlanıyor.

Serdarlı Belediyesinde düzenlenen eğitim programının açılışına, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ile çok sayıda kadın girişimci katıldı.

Milletvekili Canaltay, programa yaptığı katkılardan dolayı TİKA'ya ve kadınlara teşekkür etti.

Canaltay, "Kadınlarımız bu özveriyi göstermeseydi ve bize inanmamış olsaydı bu yolda yürüyemezdik. Antik Mağusa Vakfı olarak her zaman bu tür sosyal sorumluluk projelerinde bulunmayı istedik. Hem genç hem de kadın girişimcilere faydalı olabilecek çalışmalar yaptık." dedi.

Kadın emeği olmadan bir toplumun ileri gitmesinin mümkün olmadığını kaydeden Canaltay, kadınların ürettiği kadar toplumların ürettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Kasım da böyle bir programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Serdarlı Belediyesi olarak üreten kadınların destekleyeceklerini ifade etti.

- "Ürünler Türkiye ve dünyanın başka ülkelerine taşındığı zaman çok anlam bulacak"

TİKA Temsilcisi Küçükçavuş, tüm kadınlara emeklerinden dolayı teşekkür etti. Küçükçavuş, "Kıbrıs'ın geleneksel, el emeği ve sevginizi katarak yaptığınız ürünler Türkiye ve dünyanın başka ülkelerine taşındığı zaman çok anlam bulacak." dedi.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi'nin yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçtiğini söyleyen Küçükçavuş, programa katılan kadınları genel olarak TİKA'nın misyonu ve çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından kadınlar için düzenlenen ve 5 hafta sürecek kursun ilk bölümü başladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert tepki
Siyaset

Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili aç..
Gündemi sarsacak gelişmeyi İngilizler servis etti... Prens Selman'a büyük şok!
Dünya

Gündemi sarsacak gelişmeyi İngilizler servis etti... Prens Selman'a büyük şok!

İngiliz The Guardian gazetesi, Suudi Arabistan'da Kasım 2017'de gerçekleştirilen ve aralarında prenslerin, iş adamlarının, bakanların bulund..
Rezalet paçadan akıyor.. Laikçi zihniyetin utanmazlığı ‘yuh’ dedirtti! Öykü Serter ahlaksızlığını açık açık itiraf etti
Medya

Rezalet paçadan akıyor.. Laikçi zihniyetin utanmazlığı ‘yuh’ dedirtti! Öykü Serter ahlaksızlığını açık açık itiraf etti

İzmir depremi sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyar kasan sunucu Öykü Serter konuk olduğu bir Youtube kanalında uzun süre evli..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay