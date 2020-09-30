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Aktüel TİKA'dan, Kırgızistan'da çiftçilere tohum ve gübre yardımı
Aktüel

TİKA'dan, Kırgızistan'da çiftçilere tohum ve gübre yardımı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:53:16 -
TİKA'dan, Kırgızistan'da çiftçilere tohum ve gübre yardımı

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Kırgızistan'da yürütülen "Tohumculuğun Geliştirilmesine Destek Projesi" kapsamında çiftçilere buğday, mısır, fasulye tohumu ve gübre yardımında bulundu.

Başkent Bişkek'te, Kırgızistan Tarım Bakanlığına bağlı Tarım Ürünleri Kalite Denetimi Merkezi'nde, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü tarafından temin edilen tarım ürünlerinin teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene, Kırgızistan Tarım Bakan Yardımcısı Amangeldi İsayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, Tarım Ürünleri Kalite Denetimi Merkezi Müdürü Taalaybek Aydaraliyev ve çiftçiler katıldı.

Ürünlerin teslimi sonrasında Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının yayıldığı bir dönemde tarımın, toprağın ve kendi ürününü yetiştirilmesinin önemini daha iyi anladıklarını belirtti.

Tohum fiyatlarının artışı karşısında Türkiye olarak, kardeş ve dost Kırgızistan'a tohum desteği yolunda bir adım atıklarını ifade eden Usta, bu kapsamda, 5 ton kışlık buğday, 400 kilogram mısır, 400 kilogram fasulye tuhumu ve 5 ton gübre yardımında bulunulduğunu aktardı.

Hayatı boyunca çiftçilik yaptığını ve ilk kez kendisini bu kadar mutlu hissettiğini dile getiren Ragim Rıskuliyev adlı çiftçi, "Bugün hayatımda ilk kez tohum ve gübre yardımı alıyoruz. Türkiye, TİKA ve Türk halkının böyle bir katkısı bölgemizin kalkınmasına büyük etkisi olacak. Bu yardımı hem manevi hem de maddi yardım olarak algılıyoruz. Bu bizi çok rahatlatacak. Bu yardım bize büyük moral oldu." ifadelerini kullandı.


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