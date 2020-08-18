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Aktüel TİKA'dan Kamerun'daki arıcılara ekipman desteği
Aktüel

TİKA'dan Kamerun'daki arıcılara ekipman desteği

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:29:45 -
TİKA'dan Kamerun'daki arıcılara ekipman desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un başkenti Yaounde'de Kamerun Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı Bal Laboratuvarını Türkiye'de üretilen laboratuvar malzemeleriyle yeniledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamerun Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı iş birliği ile başlatılan Arıcılık Destekleme Programı kapsamında düzenlenen eğitim programlarının ardından, Yaounde'deki bal laboratuvarı Türk malı malzemelerle yenilendi ve bal üreticilerine 200 modern bal kovanı ve ekipman desteği verildi.

Projeye ilişkin düzenlenen teslim törenine, Kamerun Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Dr. Taiga, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Ayşe Saraç, TİKA Yaounde Koordinatörü Mehmet Yazgan ve Bakanlık yetkilileri katıldı.

Kamerun Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Taiga, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanındaki desteklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve TİKA tarafından verilen ekipmanların bir bölümünün meslek okullarındaki öğrencilerin yararlanması amacıyla kullanılacağını söyledi.

Büyükelçi Saraç da konuşmasında, arıcılığın Kamerun'un stratejik üretim sektörlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin, ekonomik büyüme, tarımsal faaliyet ve flora biyo-çeşitliliği sayesinde arıcılık alanındaki bilgi birikimini ve tecrübesini Kamerun'la paylaştığını belirtti.

TİKA Yaounde Program Koordinatörü Yazgan ise Arıcılık Destekleme Programı kapsamında önceki aylarda Ordu Arıcılık Enstitüsü uzmanları tarafından Kamerun'un değişik bölgelerinde incelemeler yapıldığını ve 40 arıcıya eğitim verildiğini hatırlattı. Yazgan, projenin ilerleyen aşamalarında Türkiye'den üretici firmaların sahada inceleme yaparak, Kamerun balının daha iyi koşullarda uluslararası pazarlarda yer alması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

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