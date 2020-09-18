  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TİKA’dan Hırvatistan’da 3 boyutlu modelleme ve yazıcı eğitimi
Aktüel

TİKA’dan Hırvatistan’da 3 boyutlu modelleme ve yazıcı eğitimi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:04:44 -
TİKA’dan Hırvatistan’da 3 boyutlu modelleme ve yazıcı eğitimi

ZAGREB (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın Zabok şehrinde, "Temel Düzey 3 Boyutlu Modelleme ve 3 Boyutlu Yazıcı Eğitimi” düzenledi.

Bölgedeki 14-30 yaş gençlere yönelik faaliyetler yürüten Zagor Dernekler Ağı iş birliğinde gerçekleştirilen eğitime katılanların, bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine hizmet eden faaliyetlere katkı sağlaması hedefleniyor.

TİKA'dan yapılan açıklamada, 14 katılımcının 100 saatlik eğitimi başarıyla tamamladığı ifade edilerek, proje sonunda 3 boyutlu yazıcı yardımında bulunulduğu belirtildi.

Sertifika töreninde konuşan TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut, neredeyse her sektörde gerçekleştirilen eğitim projeleri arasında gençlere ve eğiticilerin eğitimine yönelik olanlarının en verimlileri olduğuna işaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarında katılımcıların gösterdikleri çabadan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Zagor Dernekler Ağı Koordinatörü Ivana Radanovic de gerçekleştirilen eğitime bölgedeki gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, günümüzde yeni teknolojilerin gençlere aktarılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Bu arada, Hırvatistan'ın Krapina-Zagorje bölgesinde gönüllülük faaliyetleri yürüten 15 farklı derneğin çatı organizasyonu olarak 2007'de kurulan Zagor Dernekler Ağı, bölgede gençlerin sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyen eğitimler düzenliyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur
Gündem

Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un anne..
YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!
Gündem

YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!

Sosyal medyada türlü saçmalıkla gençlere kötü örnek olan ve koronavirüse yakalandığı belirtilen Enes Batur'un evinde izole olmadığı ortaya ç..
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı
Gündem

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı

Koronavirüste vaka artışı sonrası vatandaş yeni yasaklara odaklanırken ‘sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusu gündeme geldi. Önemli açıklam..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı