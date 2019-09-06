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TİKA'dan Gine'de ananas tarımına destek

06 Eylül 2019 Cuma 13:37
TİKA'dan Gine'de ananas tarımına destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gine tarımının kalbinin attığı Kindia bölgesinde 100 hektarlık bir araziyi temizleyerek tarıma açacak.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgedeki ananas üretiminin artırılması için 100 hektar çalılık arazi, TİKA tarafından iş makinaları ile temizlenerek ananas tarımına açılıyor.

Araziden yıl boyunca verim alınması için motor pompaları ile sulama sistemi de devreye sokacak TİKA, bu yolla bölgedeki ananas üretiminde yüzde 20’lik bir rekolte artışı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kindia Ananas Kooperatifi Başkanı Camara Moussa, “Türkiye topraklarımıza bereketiyle geldi. TİKA, el yordamıyla yıllarca temizlenemeyecek bir araziyi, bir ayda iş makinalarıyla temizleyerek ananas üreticilerine teslim etti. Araziden yıl boyunca üretim alınabilmesi için sulama motorları tedarik etti." ifadesini kullandı.

TİKA’nın temizlediği 100 hektar arazide ekime başladıklarında 5 bin ton ananas elde edeceklerini belirten Moussa, bunun satışından da 1,5 milyon avro gelir sağlayacaklarını kaydetti.

TİKA Gine Koordinatörü Gökhan Keser ise tüm çabalarının Gine'de gerileyen tarımı yeniden canlandırmak ve ülke ekonomisine doğrudan katı yapmak olduğunu vurguladı.

Batı Afrika ülkesi Gine’nin Kindia şehri, ananas, mango, muz, kaju, palmiye yağı, mısır, kahve gibi tarım ürünleriyle ülkenin gıda ihtiyacını karşılayan en önemli merkez konumunda bulunuyor.

Verimli ve düz arazilere sahip bölge, geleneksel yöntemlerle ekilmeye çalışıldığı için birim alanda düşük verim sağlıyor.

Bölgede çiftçilerin ana çalışma alanını ananas tarımı oluşturuyor. Ananas üretimi ülkede 650 hektar bir alanda gerçekleştiriliyor. Hektar başına 35 ton verim alınıyor. Üretimin yüzde 40’ı yurt dışına ihraç ediliyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:37
  1. TİKA

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