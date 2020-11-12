  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TİKA'dan "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında 25 ülkeye ağaçlandırma desteği
Aktüel

TİKA'dan "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında 25 ülkeye ağaçlandırma desteği

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:42:44 -
TİKA'dan "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında 25 ülkeye ağaçlandırma desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, 25 ülkede 20 bin fidanı toprakla buluşturdu.

TİKA'dan edinilen bilgiye göre, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 ilde aynı anda düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve TİKA iş birliğinde yürütülen kampanyaya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Irak, Libya, Malta, Karadağ, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Afganistan, Kosova, Macaristan, Sırbistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Sudan, Nijer, Cezayir, Senegal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Özbekistan ve Arnavutluk gibi pek çok ülke Türkiye ile aynı anda fidan dikerek katılım sağladı.

Böylelikle, TİKA, bu yıl ilk defa projede 25 ülkeye ağaçlandırma desteği sağlayarak 20 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Söz konusu proje, hedeflenen sosyal faydaların yanı sıra dikim yapılan sahanın özelliğine göre, toprak kaybını önleyerek erozyonun şiddetinin düşürülmesi, orman varlığının artırılması, yabani hayvanlara besin sağlayarak popülasyonlarının gelişimine destek olunması, insanların daha yeşil, havası daha temiz ve oksijeni bol bir ortamda yaşamalarına hizmet etme gibi pek çok fayda sağlıyor.

Projede ayrıca dikilen çiçekli ve aromatik bitkiler sayesinde bal üretimi desteklenirken, zeytin, ceviz, hünnap gibi gelir getirici türler ile ağaçlandırmayla alanların ekonomiye kazandırılmasına, rekreasyon alanlarının oluşturulmasına katkı sunuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf
Dünya

İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf

İngiltere'nin küresel nüfuzunun geçmişe dayandığını, ABD'yle yakın ilişkiler ve Avrupa Birliği üyeliğiyle de güçlendiğini söyleyen İngiltere..
Okuyunca çok güleceksiniz! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası
Gündem

Okuyunca çok güleceksiniz! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası

Gazetemiz Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun köşesinde yer verdiği Osman Yüksel Serdengeçti'nin fıkrası güldür..
Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir
Gündem

Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Dağlık Karabağ'da görev yapmaya başlayan Rus Barış Gücü'nün ilk yapması gerekenler konusunda kritik ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay