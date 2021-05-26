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TİKA’dan Filistin’de istihdama destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Filistin’in Beit Jala ilçesinde faaliyet gösteren Kültürel Mirası Koruma Kadın Derneğine sabun atölyesi kuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 21:07:00 -
TİKA’dan Filistin’de istihdama destek

yeniakit.com.tr

TİKA tarafından Beit Jala ilçesinde faaliyet gösteren Kültürel Mirası Koruma Kadın Derneğine sabun atölyesi kuruldu.

Beit Jala Kültürel Mirası Koruma Kadın Derneği bünyesindeki sabun atölyesinin ihtiyaç duyduğu üretim ekipmanları, ham madde ve ambalajlar TİKA tarafından temin edildi. Diğer taraftan proje kapsamında atölyede görev almak üzere 3 kişi istihdam edilecek. Aylık üretim kapasitesi 5 bin olan atölyenin ürünleri bölgeyi ziyaret eden yabancılar tarafından satın alınıyor.


Yeni Akit Gazetesi
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