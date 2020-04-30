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Aktüel

TİKA’dan Etiyopya’da yerinden edilen ailelere ramazan yardımı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:26:33 -
TİKA’dan Etiyopya’da yerinden edilen ailelere ramazan yardımı

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya’da yerinden edilen kişilerin bulunduğu kamplara ramazan kumanyası ulaştırdı.

TİKA, ülkenin Oromiya eyaletindeki Gelan Kampı’nda kalan 820 aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda paketi dağıttı. Kamptaki dağıtım törenine Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp ve TİKA Addis Ababa Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş de katıldı.

Yardımdan faydalanan 5 çocuk babası Abdella Siraj, AA muhabirine, bu paketlerin kendilerine ramazanda rahat bir nefes aldıracağını söyleyerek hükümetin verdiği gıda desteğinin yetersiz kaldığını belirtti.

Kampın yönetici komitesinden Musa Cemal ise TİKA’nın yerinden edilenler için hayati bir destekte bulunduğuna vurgu yaparak, "Her zor dönemimizde bizleri hatırlayan TİKA’ya teşekkür ediyoruz." dedi.

- Kovid-19 için hijyen malzemesi verildi

TİKA ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadeleye de destek olarak Etiyopya Kadın, Çocuk ve Gençlik Bakanlığına yaklaşık 1,7 ton hijyen malzemesi bağışladı.

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