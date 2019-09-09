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TİKA'dan Cibuti'de engellilere destek

"TİKA ile Engelleri Kaldır Kampanyası" çerçevesinde TİKA, Cibuti'de yaşayan 200 engelliye ekipman desteğinde bulundu

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:56
TİKA'dan Cibuti'de engellilere destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Cibuti'deki 200 engelliye ihtiyaçlarına uygun 200 tekerlekli sandalye ve mesleki araç gereç temin etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Cibuti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Cibuti Ulusal Engelliler Ajansı iş birliğinde yürütülen "TİKA ile Engelleri Kaldır Kampanyası" çerçevesinde TİKA, Cibuti'de yaşayan engellilere ekipman desteğinde bulundu.

Engellilerin sosyal, ekonomik ve mesleki hayata entegrasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Cibuti Ulusal Engelliler Ajansı, Cibuti Sosyal İşler Bakanlığı ve Cibuti Kadın ve Aile Bakanlığı iş birliğinde ihtiyaç sahipleri belirlendi. Bu kapsamda 200 engelliye engellilik oranlarına göre belirlenen farklı kategorilerde 200 tekerlekli sandalye ile mesleki araç ve gereçler hibe edildi.

Yürütülen proje kapsamında TİKA, 9 yaşında geçirdiği tren kazası sonucunda sağ bacağını kaybeden, motor tamircisi olarak çalışan Omar İbrahim'e de atölye ekipmanları, el aleti seti ve ulaşımını sağlaması için bir adet motor temin etti. Ayrıca, TİKA ve Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği yetkilileri gönüllü olarak tamir atölyesinin tadilat ve bakım işlemlerini yaptı.

Açıklamaya göre İbrahim, haziran ayında Cibuti Sosyal İşler Bakanlığınca TİKA tarafından Cibutili ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımı yaptığını öğrendiğini belirtti.

Bu vesile ile tanışıp hayat hikayesini anlattığı TİKA yetkililerinin dükkanını ziyarete geldiğini kaydeden İbrahim, sosyal ve ekonomik şartlara bağlı olarak son zamanlarda ihtiyaç duyduğu gerekli ve yeterli ekipmanları alamadığı bir dönemde TİKA'nın kendisine çalışma aletleri temin ettiğini vurguladı.

TİKA sayesinde tekrar rahatça çalışabileceğini belirten İbrahim, "TİKA ve Türkiye sayesinde artık daha kolay çalışabilecek daha huzurlu bir hayat sürdürebileceğim. TİKA'ya ve tüm Türkiye'ye sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Cibuti Ulusal Engelliler Ajansı iş birliğinde düzenlenen ekipmanların teslim töreninde konuşan Cibuti Ulusal Engelliler Ajansı Başkanı Doubleh Said Mohammoud, "TİKA ile Engelleri Kaldır Kampanyası" çerçevesinde hibe edilen tekerlekli sandalyeler ile 200 engellinin temel günlük ihtiyaçlarını artık kendilerinin karşılalayabileceğini ve mesleki olarak temin edilen ekipmanlarla da iş hayatlarına daha kolay entegre olabileceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:56
  1. Cibuti
  2. TİKA

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