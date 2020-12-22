  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TİKA'dan Cezayirli kadınlara atölye malzemesi desteği
Aktüel

TİKA'dan Cezayirli kadınlara atölye malzemesi desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:20:05 -
TİKA'dan Cezayirli kadınlara atölye malzemesi desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir’in kırsal bölgelerinde yaşayan kadınlar için 3 farklı bölgede baharat işleme atölyesi kurulumu amacıyla makine ve ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Bejaja şehrinin kırsalında yaşayan kadınların sosyoekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla AFUD Kırsal Kadınlar Derneği ile yapılan iş birliği çerçevesinde baharat üretimi için kurutma, parçalama ve vakumlama aşamalarında ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların temin edildiği bildirildi.

Sağlanan 34 malzeme desteği, Bejaia şehrine bağlı Benı Melıkeche, Bouhamza ve Ighil Ali bölgelerinde yaşayan kadınlar için kurulacak baharat işleme atölyelerinde kullanılacak. Malzemelerden 109 kadın yararlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadını taciz etti, müdahale eden polise saldırdı!
Yerel

Kadını taciz etti, müdahale eden polise saldırdı!

İzmir'de, yolda yürüyen kadını sözle taciz eden A.K. kendisini uyaran polise de küfür edip saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan gö..
S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek
Gündem

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek

Türkiye’nin yerli/milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER ile ilgili dikkat çeken bir analize imza atıldı.
Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’
Ekonomi

Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’

Türkiye ile arası iyi olan Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, “Yatırımlar vücut için kan. Ukrayna’nın onlarsız öleceğine inanıyor..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay