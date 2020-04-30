TİKA’dan Arakanlı Müslümanlara COVİD-19 ile mücadelelerinde destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde bulunan kamplar bölgesindeki Covid-19 ile mücadele eden Arakanlı Müslüman mültecilere 5 bin hijyen paketi dağıttı.

Geçmişte yaşanan şiddet olaylarının en sonuncusu olan 25 Ağustos 2017’den itibaren Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların gıda, sağlık, barınma gibi ihtiyaçları için bugüne kadar çok sayıda yardım dağıtan ve tesis kuran TİKA, Covid-19 salgının da ortaya çıkmasıyla Arakanlı Müslümanlara hijyen malzemelerinden oluşan 5 bin yardım kolisi dağıttı.

Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde bulunan ve 750 bin mültecinin yaşadığı kamplar bölgesinde gerçekleştirilen dağıtıma, TİKA saha asistanları ve Arakanlı gönüllüler katıldı. Dağıtılan hijyen paketleri; yüz maskesi, sabun, antiseptik jel, çamaşır sabunu, çamaşır deterjanı, bulaşık sabunu, ped, diş macunu ve temizlik bezi gibi 10 çeşit malzemeden oluşuyor.

TİKA, Myanmar’da 25 Ağustos-15 Eylül 2017’de Arakanlı Müslümanlar için 150 tonluk insani yardım malzemesini, botlarla Maugdaw bölgesinde dağıtımı yapacak yetkililere teslim etmiş ve yaklaşık 10 tonluk insani yardım malzemesini de helikopterlerle doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı.