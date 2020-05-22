TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi ailelere 40 ton gıda yardımı

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Afganistan'ın Herat ve Nimruz vilayetlerinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 750 aileye 40 ton gıda yardım kolisi dağıtıldı.

TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayında bütün dünyada geleneksel olarak gerçekleştirilen gıda dağıtımının bu yıl her zamankinden daha büyük bir aciliyet ve önem kazandığını belirtti.

Türkiye ve Afganistan arasındaki derin tarihi ve manevi bağlara değinen Çınar, TİKA'nın iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin güçlenmesine yönelik çalışmalarına devam edeceğini söyledi.



Çınar, ''Gıdada büyük ölçüde dışa bağımlı olan Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çoğu işsiz kalan, günlük işler yaparak geçimini sağlayan düşük gelirli halk, gıda fiyatlarının da artması ve gıda teminindeki zorluklar nedeniyle oldukça zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.'' diye konuştu.



TİKA Herat Koordinatörü Çınar, toplam 40 tondan oluşan 750 adet yardım kolisinin Herat ve Nimruz vilayetlerindeki ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra yetimhane, öğrenci yurdu, görme engelliler derneği gibi çeşitli kurum ve kuruluşlara ulaştırıldığını kaydetti.

