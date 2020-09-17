TİKA'dan 53 ülkeye Kovid-19 yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanvekili Serkan Kayalar, Akit’e TİKA’nın sadece pandemi döneminde 53 farklı ülkeye Kovid-19 yardımı yaptığını ve bu ülkelerde hayata geçirilen 120 proje ile 1.5 milyon insanın hayatına dokunulduğunu söyledi. Birçok gelişmiş ülkenin dahi pandemi ile mücadelede yeterli etkinliği sağlayamadığını, Türkiye’nin mücadelesinin ise kıtalararası boyutlara ulaşarak dünyanın her tarafına yardım gönderdiğini aktaran Kayalar “TİKA da salgınla mücadele kapsamında 53 farklı ülkede 1,5 milyon insanın hayatına dokunan 120 projeyi süratle hayata geçirdi. Bu ülkelerde maske ve tulum üretilebilecek atölyeler kuruldu. Sağlık yardımlarının yanı sıra uzaktan mesleki eğitimler sağlanarak 3-D yazıcı teknolojisi vasıtasıyla dost ülkelerin sağlık ve insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına katkı verildi” diye konuştu.

Türkiye’ye dünyanın en cömert ülkesidir

TİKA’nın, Balkanlar’dan Orta Doğu’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya tüm dünyayı kapsayan bir kalkınma yardımı kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğini anlatan Serkan Kayalar, şunları söyledi: “Faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısı 150’yi aşmıştır. Bu ülkelerde eğitimden sağlığa, temiz içme suyu temininden ortak kültürel mirasımızın ihyasına, tarım, hayvancılık, el sanatları gibi gelir getirici faaliyetlere kadar birçok alanda proje hayata geçirdik. Bu coğrafyalara 8,5 milyar doları aşkın kalkınma yardımı sağlayan Türkiye, 2017 yılından bu yana dünyanın en cömert ülkesi olma unvanını taşımaktadır. TİKA gelişmiş ülkelerin yardım adı altında siyasi ve ticari menfaat kovaladığı bir ortamda sürdürülebilir, insan hayatına doğrudan dokunan ve sürdürülebilir eşit ilişkiler geliştirmek üzere projeler üretme gayretine devam etmektedir. Her yıl 2000 civarında proje ve faaliyeti hayata geçiren TİKA, önceliğini yakın ve komşu coğrafyalar ile sömürü altında ezilmiş ihtiyaç sahibi ülkelere vermektedir. Geçen yıl 350 eğitim projesi ile 100 bin öğrencinin daha kaliteli şartlarda eğitim alabilmesinde, 150 sağlık projesi ile de 900 binin üzerinde insanın sağlıklı yaşama tutunabilmesinde pay sahibi olduk.” TİKA’nın ortak kültür miraslarının ihyasına yönelik çalışmalara da devam ettiğini vurgulayan Kayalar, şöyle devam etti: “2011 yılından bu yana 90 civarında tarihi eserin restorasyonu ve renovasyonu tamamlandı. Somali’de Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nijer’de Türkiye Dostluk Hastanesi, Pakistan’da Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi, Ürdün’de Vahdet Kız Okulu, Macaristan’da Gül Baba Türbesi restorasyonu, Sudan’da Sevakin Adası projesi bu prestij eserlerin yalnızca birkaçıdır.”