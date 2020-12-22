  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TİKA, Somali'nin en yoksul bölgelerinden Wajid'deki hastaneye malzeme desteğinde bulundu
Aktüel

TİKA, Somali'nin en yoksul bölgelerinden Wajid'deki hastaneye malzeme desteğinde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:36:36 -
TİKA, Somali'nin en yoksul bölgelerinden Wajid'deki hastaneye malzeme desteğinde bulundu

İSTANBUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali’nin en yoksul şehirlerinden Wajid'deki hastaneye laboratuvar malzemesi desteği verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şehirdeki tek hastane olan Wajid Hastanesine CBS makinesi, biyokimya cihazı, elize cihazı, mikser, mikroskop ve rulman cihazları bağışlandı.

Proje kapsamında temin edilen laboratuvar malzemeleri sayesinde, terör örgütü Eş-Şebab'ın kuşatmasında yaşayan halkın başka şehirlere gitmeden sağlık problemlerinin teşhis edilip tanı konulmasına imkan sağlandı.

TİKA’nın hastaneye sağladığı destekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Wajid Hastanesi Yöneticisi Fadumo Abdullahi Shiekh, Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Somali’nin en yoksul bölgelerden Wajid ve çevre köylerde yaklaşık 60 bin kişi yaşıyor.

Kentte sağlık hizmeti veren tek kuruluş Wajid Hastanesinde, yaklaşık 30 yıldır herhangi bir yenileme yapılamıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman bu kez üzdü! Bir efsane sona eriyor
Medya

Kuruluş Osman bu kez üzdü! Bir efsane sona eriyor

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanacak gelişmeler herkesi üzecek. Kuruluş Osman 39. bölüm 2. fragmanı bugün ATV ekranla..
İngiltere'nin hamlesi Rusları korkuttu: Türkiye'yi kaybetmemeliyiz
Gündem

İngiltere'nin hamlesi Rusları korkuttu: Türkiye'yi kaybetmemeliyiz

Rusya'nın Türkiye'yi kaybetmek istemediğine vurgu yapan Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktürk Tü..
Altın uzmanından bomba tahmin! Tarih verdi
Ekonomi

Altın uzmanından bomba tahmin! Tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın için yeni yıl tahmininde bulunarak 2021'in ilk aylarında altının fiyatının te..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay