TİKA, Somali'nin en yoksul bölgelerinden Wajid'deki hastaneye malzeme desteğinde bulundu

İSTANBUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali’nin en yoksul şehirlerinden Wajid'deki hastaneye laboratuvar malzemesi desteği verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şehirdeki tek hastane olan Wajid Hastanesine CBS makinesi, biyokimya cihazı, elize cihazı, mikser, mikroskop ve rulman cihazları bağışlandı.

Proje kapsamında temin edilen laboratuvar malzemeleri sayesinde, terör örgütü Eş-Şebab'ın kuşatmasında yaşayan halkın başka şehirlere gitmeden sağlık problemlerinin teşhis edilip tanı konulmasına imkan sağlandı.

TİKA’nın hastaneye sağladığı destekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Wajid Hastanesi Yöneticisi Fadumo Abdullahi Shiekh, Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Somali’nin en yoksul bölgelerden Wajid ve çevre köylerde yaklaşık 60 bin kişi yaşıyor.

Kentte sağlık hizmeti veren tek kuruluş Wajid Hastanesinde, yaklaşık 30 yıldır herhangi bir yenileme yapılamıyor.