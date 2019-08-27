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TİKA gönüllüleri Bangladeş'te

TİKA koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Bangladeş'te bulunan tıp öğrencileri sahra hastanesinde çalıştı, yardım paketi dağıttı, Arakanlı Müslümanların çocuklarıyla oyun oynadı

27 Ağustos 2019 Salı 14:09
TİKA gönüllüleri Bangladeş'te

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Bangladeş’te bulunan tıp öğrencileri ziyaret ve faaliyetlerde bulundu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler Cox’s Bazar kamp bölgesindeki Arakanlı Müslümanlara ve yerel halka yönelik hizmet veren Türk Sahra Hastanesi'nde, deneyimli Türk hekimleriyle genel klinik-genel cerrahi uygulamalarına katıldı.

Sahra Hastanesi Başhekimi Dr. Kadir Serkan Türel, 300 metrekaresi çadır, 350 metrekaresi bambu hastane şeklinde hizmet veren söz konusu klinikte, günde bin hastanın tedavi edildiğini söyledi.

Hastanenin kamp içinde sünnet yapan tek yer olduğu bilgisini veren Dr. Türel, son bir ayda yaklaşık 550 sünnet yapıldığını ifade etti.

Türel, program kapsamında, sahra hastanesindeki deneyimli hekimlerle gözlemci olarak katıldıkları uygulamalarda edindikleri tecrübelerin öğrencilerin ömür boyunca icra edecekleri mesleklerinde yol gösterici olacağını belirtti.

- Arakanlı Müslümanlara 5 bin paket

Program çerçevesinde öğrenciler, TİKA'nın Arakanlı Müslümanlara yönelik gıda ve baharat paketi dağıtımında yer aldı.

Öğrenciler, yaklaşık 19 bin kişi ve 5 bin ailenin yararlandığı yardımlarda, toz biber, zerdeçal, makarna, sarımsak, şeker, tuz, zencefil, nohut, kuru balık, patates ve kimyon bulunan 5 bin gıda ve baharat paketini dağıttı.

Cox’s Bazar’daki 16 numaralı kamp bölgesinde bulunan TİKA dağıtım alanında yapılan yardımlarda gönüllüler, aile birey sayıları, önceki yardımlar ve ev numaralarından oluşturulan TİKA'nın bastırdığı karnelerden faydalandı.

Öğrenciler, ailelerin getirdiği karnelere gerekli bilgileri işledi ve gıda ve baharat paketlerini Arakanlı Müslümanlara ulaştırdı.

- Ziyaret

Dağıtım sonrası kamp içerisinde başkanlığın inşa ettiği çocuk parkında Arakanlı çocuklarla oyun oynayan öğrenciler, muson yağmurlarından dolayı kapanan yol üzerinde TİKA tarafından inşa edilen ve ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıran çelik köprüyü de görme fırsatı buldu.

Programın son günü Bangladeş'in başkenti Dakka’ya geçen gönüllüler, TİKA Dakka Ofisi Koordinatörü Dr. İsmail Gündoğdu ile Türkiye’nin Dakka Büyükelçisi Devrim Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

- Gönüllülerin duyguları

Programa katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Kadir Varlı, “Ülkemiz dışında meydana gelen olayları basından takip ediyorduk fakat Tecrübe Paylaşım Programı sayesinde bizzat içinde bulunma imkanına kavuştuk. Program sayesinde Arakanlı Müslüman kardeşlerimize TİKA tarafından yapılan yardımların ulaştırılmasında bizzat görev aldığım için çok mutlu oldum ve milletimizin cömertliğine bir kez daha şahitlik ettim." dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Muhammed Şamil Sağlam ise Tecrübe Paylaşım Programı sayesinde zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgisinde, imkansızlıklar içinde dahi mutlaka yapılabilecek bir şeylerin olduğunun farkına vardığını ve Türkiye’nin sınırları aşan yardım elinin buralara kadar uzandığını görmekten gurur duyduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:09
  1. Bangladeş
  2. Bangladeş Cox's Bazar
  3. Dakka
  4. Devrim Öztürk
  5. gönüllü
  6. Tecrübe paylaşımı
  7. TİKA

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