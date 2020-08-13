TİKA Gazze'de 30 felçli hastanın evine güneş enerjisi sistemi kurdu

GAZZE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), abluka altındaki Gazze'de 30 felçli hastanın evine "elektrik üreten" güneş enerjisi sistemi kurdu.

Gazze'de sık sık yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri, enerjiye bağlı tıbbi ekipmanlar kullanmak zorunda olan hastalar için büyük sorun oluşturuyor. TİKA, bu sorunu yaşayan özel bakıma muhtaç 30 hastaya yardım elini uzattı.

İsrail'in 2006'daki saldırılarında yaralanarak boyundan aşağısı tam felç (tetrapleji) olan 28 yaşındaki Muhammed Ebu es-Sebeh'in Gazze'nin batısında yer alan Eş-Şati Kampı'ndaki evine de bu kapsamda güneş enerjisi sistemi kuruldu.

AA muhabirine konuşan engelli gencin kardeşi Said, TİKA'nın kurduğu sistemin, kardeşi Muhammed'in karşılaştığı sorunları çözmeye katkı sağlayacağını söyledi.

Kardeşinin nefes almakta zorlanmaya başladığında buhar makinesini çalıştırmaları gerektiğini ancak çoğu zaman elektrik kesintisi nedeniyle bunu yapamadıklarını belirten Ebu es-Sebeh, kardeşinin "hasta yatağı", aydınlatma ve havalandırma için elektriğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

- Elektrik ihtiyacına çözüm

Doğuştan tetrapleji hastası 32 yaşındaki Tahrir Ayiş'in annesi Saide Ayiş de güneş enerjisi siteminin kızının bakımında kendilerine çok yardımcı olacağını söyledi.



Eve güneş enerjisi sistemi kurulacağını duyduğunda kızının çok sevindiğini söyleyen anne Ayiş, daha önceleri elektrik ihtiyaçlarını bataryalar aracılığıyla karşılamaya çalıştıklarını ve bu konuda çok sorun yaşadıklarını belirtti.

Tetrapleji veya kuadripleji, en basit tanımıyla boyundan aşağısının tam felç halidir. Hasta kol ve bacaklarını oynatamaz hareket ettiremez his ve refleks alamaz.