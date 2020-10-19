TİKA, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki Ravza-i Şerif bahçesini yeniledi

Açılış töreninde konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Ravza-i Şerif'in dünyadaki sayılı eser ve kutsal yerlerden biri olduğunu ve böyle bir yerde yaptıkları projeyi sakinlerine sunduklarını söyledi.

'' Ravza-ı Şerif, Türkiye hükümetinin bizi her şeyden önce şanslı ve onurlu kıldığı yerde dokunmamıza izin verilir. '' Dedi Erdoğan, bu proje sayesinde Ravza-Şerif'i hayata geçirdiler 4 kamelya yapıldı, 500 metre kaldırıma mozaik döşendiğini, 60 santimetre genişliğinde 200 metre su kanalı yapıldığını, çeşmenin yapıldığını belirtti. havuz yenilenerek faaliyete geçirildi ve 2500 metrekare alan modern bir şekilde çimlendirildi.

Eski Belh valisi Muhammed İshak da Rehgüz'ün Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk bağına dayandığını söyledi.

Rehgüz, daha önce olduğu gibi Türkiye'nin farklı alanlarında yardım etmek istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfi Turgut Ravza İsfahan'da Şeyh Lütfullah, Lahor'da Padşahi, Kerala'da Cuma, Guangcou'da Huaşıng, Kahire'de Aksungur, İstanbul'da Eyüp Sultan gibi camiler islam dünyasının cevherleri olduğunu bildirdi.

Turgut, Türkiye ve Afganistan'ın aynı kaderi paylaşan ve bağımsızlık mücadelesi günü açısından iki devletin birbirine destek vermesi gerektiğini söyledi.

İki ülke arasında 1 Mart 1921'de imzalanan Türk-Afgan Anlaşması'nın pek çok açıdan önemli olduğunu hatırlatan Turgut, “Öncelikle anlaşmanın imzalanmasının 100. yıldönümü önümüzdeki yıl kutlanacak. Bir asırdır yürürlükte olan anlaşma diplomatik ilişkilerimizin temelini oluşturuyor. Türkiye'ye 100 yıl öncesine bağlı olmayan ve Afganistan'daki şartlara uygun olarak yardımcı olmanın yanı sıra her yıl yüzlerce Afgan öğrenciye eğitim fırsatı verilmektedir. '' Dedi.

Konuşmaların ardından bahçe açıldı.