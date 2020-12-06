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Medya Tik Tok'ta bir rezillik daha!
Medya

Tik Tok'ta bir rezillik daha!

Samsun'da bir tır sürücüsü, Çin kaynaklı Tik Tok adlı rezil uygulamada canlı yayın yaparken kendisini durduran polislere küfür etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 23:59:00 -
Tik Tok'ta bir rezillik daha!

Tik Tok adlı rezil uygulama, özellikle gençleri hedef alan ahlak dışı paylaşımlar sebebi ile sıkça gündeme gelirken söz konusu platformda yeni bir rezilliğe daha imza atıldı. Samsun'da bir tır sürücüsü Tik Tok hesabı üzerinden canlı yayın yaparken radara girince kendisini durdurmak isteyen polislere canlı yayında küfürler yağdırdı.

Bir elinde direksiyon, diğerinde Tik Tok

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara yolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.S., bir yandan tırı ile seyir halindeyken diğer yandan da Tik Tok hesabı üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Ancak, hız sınırını aşıp radara yakalanınca Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini durdurmak istedi. Canlı yayına devam eden Ö.S., polis ekiplerinin kendisini durduracağını anlayınca görevli polislere canlı yayında küfürler yağdırdı. Trafik polisi ise kendilerine edilen küfürlerin farkında olmadan kibar bir şekilde, "Kaptan hoş geldin. Ehliyet ve ruhsatınızı rica edelim." dedi. Herşeyden habersiz polis memurunun bu sözleri de canlı yayına yansıdı.  

Görüntüler sosyal medyadan yayılınca küfürden haberdar olan polisler şikayetçi oldu

Tır sürücüsüne hız sınırını aştığı için 288 lira para cezası yazılıp gönderildi. Ancak, sosyal medyada yayılan görüntülerle tır şoförünün polislere küfür yağdırdığı ortaya çıkınca haksız yere küfre maruz kalan 3 trafik polisi, Atakum İlçe Jandarma Karakolu'na şikayet başvurusu yaptı. Kimliği tespit edilen tır şoförü hakkında soruşturma başlatıldı.

 

 

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