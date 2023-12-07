Tik Tok ekibi TBMM’de! Tartışmalara yol açan konular ele alındı
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda TikTok’ta tartışmalara yol açan konular ele alındı. Toplantıya TikTok Türkiye Sözcüsü Emre Gelen de katılırken, Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, “Muhakkak yaş filtresinin sıkı bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bu konularla ilgili TBMM’de birtakım hazırlıkların olduğunu ifade etmek isterim” dedi.
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