TİGAD Dijital Medya Çalıştayı Türkiye'nin dijital medya vizyonuna yön verdi

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), Türkiye genelinde sürdürdüğü Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayları kapsamında Şanlıurfa ayağını, yalnızca bir mesleki toplantı değil; aynı zamanda dijital medyanın bugünü ve yarınına dair kapsamlı bir vizyon buluşması olarak tamamladı. 18–21 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Şanlıurfa Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 120’nin üzerinde gazeteciyi, akademisyeni, medya yöneticisini ve sektör temsilcisini aynı çatı altında buluşturdu. Dijital medyanın yasal zemini, etik ilkeleri, yapay zekâ ile dönüşümü, yerel basının geleceği ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gibi hayati başlıklar, dört gün boyunca çok yönlü biçimde ele alındı.

Güçlü Ev Sahipliği ve Örnek Organizasyon

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü desteği ve ev sahipliğinde, TİGAD Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Yetim ile Kulis TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ağ’ın organizasyonuyla hayata geçirilen program, yalnızca bir çalıştay olmanın ötesine geçerek; kültür, tarih, maneviyat ve mesleki dayanışmayı aynı potada buluşturan örnek bir medya organizasyonu olarak dikkat çekti. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel’in öncülüğünde düzenlenen çalıştay, Anadolu’da dijital gazeteciliğin güçlendirilmesi hedefinin somut bir yansıması oldu.

Şanlıurfa Valiliği ile Resmi Temaslar

Programın ilk günü, Şanlıurfa’nın yönetim kademeleriyle gerçekleştirilen resmi temaslarla başladı. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette dijital medyanın geldiği nokta, yerel ve ulusal basının karşı karşıya olduğu yapısal sorunlar, internet gazeteciliğinin demokratik toplumlar açısından taşıdığı stratejik önem ve dijital haberciliğin kamuoyunu doğru bilgilendirmedeki rolü ele alındı. Vali Hasan Şıldak, Şanlıurfa’nın böylesine kapsamlı ve nitelikli bir medya organizasyonuna ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, dijital medyanın doğru kullanıldığında toplumsal barışa, şeffaflığa ve kamu yönetimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi ile Görüşmeler

Resmi temaslar kapsamında TİGAD heyeti, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan’ı da ziyaret etti. Görüşmede, dijitalleşmenin medya üzerindeki dönüştürücü etkisi, yerel basının dijital çağda ayakta kalabilmesi için atılması gereken adımlar ve Şanlıurfa’nın bu dönüşüm sürecinde üstlenebileceği rol masaya yatırıldı. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, derneğin kuruluş amacını ve dijital medyanın yasal olarak tanınması için verilen uzun soluklu mücadeleyi aktararak, çalıştayların Anadolu’da dijital gazetecilik bilincini güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Sosyal ve Kültürel Programlarla Güçlenen Dayanışma

Çalıştay programı, resmi temasların ardından sosyal ve kültürel etkinliklerle zenginleştirildi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, TİGAD çatısı altında Şanlıurfa’da buluşan gazetecileri akşam yemeğinde ağırladı. Şanlıurfa Millet Bahçesi Restoranı’nda düzenlenen buluşmada, kentin zengin mutfak kültürünü yansıtan cefiri ve borani gibi yöresel lezzetler ikram edildi. Müzik dinletisi eşliğinde gerçekleşen programda, gazeteciler hem mesleki sohbetler gerçekleştirdi hem de Şanlıurfa’nın kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Mehmet Kuş’a teşekkür ederek, bu tür buluşmaların mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini ve gazeteciler arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu ifade etti.

Ana Oturumlar Harran Üniversitesi’nde Yapıldı

Çalıştayın ana oturumları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Şanlıurfa Vali Yardımcısı Harun Reşit Han, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Tahir Güllüoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Numan Günay, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Kulis TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ağ, TİGAD Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Yetim, basın meslek örgütlerinin temsilcileri ve Türkiye’nin önde gelen gazetecileri katıldı.

Açılış Programı ve Sanatsal Dokunuş

Açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal Marşı, Eğitim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Vox Humanis Çok Sesli Koro Topluluğu tarafından seslendirildi. Genç yeteneklerden oluşan koronun performansı, salonda bulunan davetlilerden büyük alkış aldı. Koro tarafından seslendirilen çok sesli eserler, çalıştaya sanatsal bir derinlik kazandırdı.

İnternet Gazeteciliğinin Dönüşümü ve Sorun Alanları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Numan Günay, yaptığı konuşmada internet gazeteciliğinin geçirdiği dönüşümü detaylarıyla ele aldı. İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte geleneksel basın kuruluşlarının dijital platformlara yöneldiğini, 2000’li yıllarda internetin daha çok dijital arşiv olarak kullanıldığını, 2010 sonrası ise sosyal medya platformlarının internet gazeteciliğinde kırılma noktası oluşturduğunu ifade etti. Günay, bu dönüşümün beraberinde bilgi kirliliği, tık odaklı yayıncılık, etik sorunlar, denetim eksikliği ve telif hakları ihlalleri gibi ciddi problemleri de getirdiğine dikkat çekti.

Dijital Medyanın Yasal Mücadelesi

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ise konuşmasında, Türkiye’de dijital medyanın yıllarca yasal bir tanımının olmadığını vurgulayarak, bu boşluğun giderilmesi için TİGAD’ın beş yıl boyunca yoğun bir mücadele yürüttüğünü anlattı. Dijital medyanın yasal olarak tanınmasıyla birlikte internet haber sitelerinde görev yapan gazetecilerin basın kartı hakkına kavuştuğunu, haber portallarının resmi ilan ve reklam alabilir hale geldiğini ifade eden Geçgel, bu kazanımların Türk basını adına tarihi nitelikte olduğunu söyledi.

“Haber Kamu Yararı İçin Yapılmalı”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan da dijital haberciliğin sadece bir meslek alanı değil, toplumun doğru bilgiye erişimini ve demokrasinin sağlıklı işlemesini doğrudan etkileyen bir güç haline geldiğini belirtti. Ağan, haberin tıklanma amacıyla değil, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğuyla yapılması gerektiğini vurguladı.

Birinci Oturum: Dijital Gazeteciliğin Yeni Paradigması

Çalıştayın oturumlarında, Türkiye’nin önde gelen gazetecileri ve medya yöneticileri tecrübelerini paylaştı. Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen birinci oturumda İsmail Saymaz, Nevzat Çiçek, Kemal Öztürk ve Alişer Delek; geleneksel gazetecilikten dijital haberciliğe geçiş sürecini, sosyal medyanın haber üretimine etkisini ve yapay zekânın gazetecilikte oluşturduğu yeni paradigmayı değerlendirdi.

İkinci Oturum: İçerik, Algoritma ve Etik

Çalıştayın ikinci oturumu, TİGAD Genel Başkan Yardımcısı gazeteci Mustafa İlker Yücel’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. İkinci oturumda Haberglobal’dan Rabia Azra Sözcü, A Haber’den Mehmet Geçgel, TİGAD Disiplin Kurulu Başkanı duayen gazeteci Üstün Tuncer, fotoğraf sanatçısı Ubeyit Baş, Google Türkiye’den Özgür Mehmet Kütküt ve TİGAD Kastamonu İl Temsilcisi İrfan Salcı konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda dijital habercilikte içerik üretimi, görsel anlatının gücü, algoritmaların haber dağıtımına etkisi, ulusal medya ile yerel medya arasındaki ilişki, etik sorumluluklar ve dijital çağda gazetecinin değişen rolü çok boyutlu biçimde ele alındı. Katılımcılar, Şanlıurfa’nın sahip olduğu tarihsel ve kültürel mirasın dijital medya aracılığıyla dünya kamuoyuna doğru ve etkili biçimde aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Göbeklitepe, Karahantepe ve Karatepe Ziyaretleri

Program kapsamında TİGAD ailesi, insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe, Karahantepe ve Karatepe’yi ziyaret etti. 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe, Neolitik Dönem’e dair önemli ipuçları sunan Karahantepe ve bölgenin arkeolojik hafızasında önemli yere sahip Karatepe, gazetecilerde büyük hayranlık uyandırdı. Alan rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde, Şanlıurfa’nın yalnızca bir şehir değil, insanlık tarihinin başlangıç noktalarından biri olduğu vurgulandı. Gazeteciler, bu kadim mirasın dünya kamuoyuna doğru ve etkili biçimde aktarılmasının, hem kültürel diplomasi hem de turizm açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi Ev Sahipliğinde Kültür Gecesi

Çalıştay süresince Şanlıurfa’da 120’yi aşkın gazeteciyi ağırlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, organizasyona verdiği destekle takdir topladı. Çalıştayın ikinci günü akşamında gazeteciler, Başkan Gülpınar’ın ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Şanlıurfa’nın köklü misafirperverlik geleneğini yansıtan bu özel buluşma, sıra gecesi ve müzik ziyafeti eşliğinde gerçekleşti; katılımcılar yoğun geçen çalıştay programının ardından kentin kültürel atmosferini yakından yaşama imkânı buldu. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, çalıştayın Harran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine verdikleri katkılardan dolayı Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Tahir Güllüoğlu’na teşekkür ederek, ayrıca çalıştayın Şanlıurfa ayağının mimarları olan TİGAD Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Yetim ve Kulis TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ağ başta olmak üzere, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Gülpınar’a teşekkür ederek, yerel yönetimlerin medyaya verdiği desteğin demokrasinin güçlenmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Haliliye Belediyesi Ev Sahipliğinde Dayanışma Buluşması

Çalıştayın üçüncü günü akşamında ise TİGAD heyeti, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde ağırlandı. Sıra gecesi geleneği ve müzik dinletileriyle zenginleşen program, gazeteciler arasında samimi bir atmosfer oluştururken, Şanlıurfa kültürünün önemli unsurlarından biri olan müzik ve sohbet geleneği de yaşatıldı.

Konaklama Desteği: Janset Otel

Gazetecilerin konaklaması, Şanlıurfa’nın önemli turizm tesislerinden biri olan Janset Otel’de sağlandı. Otel sahibi Mustafa Tumbul ve ekibi, çalıştay süresince sundukları hizmetle katılımcıların memnuniyetini kazandı.

İnanç, Tarih ve Kültür Ziyaretleri

Çalıştay programı, Şanlıurfa’nın inanç ve kültür turizmi açısından taşıdığı değerleri tanıtan ziyaretlerle de zenginleştirildi. Balıklıgöl Platosu’nda gerçekleştirilen gezide, Hz. İbrahim’in ateşe atıldığına inanılan mekân, Aynzeliha Gölü ve çevresindeki tarihi dokuyla birlikte ele alındı. Tarihi çarşılar bölgesinde yapılan yürüyüşte ise Bakırcılar, Gümrük Hanı ve geleneksel Urfa esnaf kültürü yakından tanıtıldı. Katılımcılar, Şanlıurfa’nın yaşayan bir tarih olduğunu ve bu kimliğin hâlâ güçlü biçimde korunduğunu gözlemledi.

Mevlevi Dergâhı ve Manevi Atmosfer

Program kapsamında ayrıca Mevlevi Dergâhı ve Külliyesi ziyaret edilerek, tasavvuf kültürünün Şanlıurfa’daki izleri katılımcılara aktarıldı. Akşam düzenlenen sema ve semah gösterisi, çalıştaya manevi bir derinlik kazandırırken; hoşgörü, barış ve insan sevgisi temalarının altı bir kez daha çizildi.

Dijital Medyanın Geleceğine Güçlü Bir Referans

Dört gün süren Şanlıurfa Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, mesleki içerik, kültürel zenginlik ve güçlü mesajlarıyla yalnızca bir etkinlik değil; Türkiye’de dijital medyanın geleceğine dair kalıcı bir referans noktası olarak kayıtlara geçti.