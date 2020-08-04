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Ticari taksicileri puanlama dönemi başlıyor

Hem rekabeti hemde müşteri memnuniyetinin arttırılması için ticari taksilerde puanlama sistemi başlıyor. Peki taksileri puanlayacak yeni sistem nasıl çalışacak?

Yeniakit Publisher
2020-08-04 12:13:00 -
Ticari taksicileri puanlama dönemi başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte ulaşımdaki talepler kayma gösterdi. Toplu taşıma araçlarının fazlaca dolu olması insanları taksilere yönelmek durumunda bırakabiliyor. Tabi taksicilerde yolcu ile şöför temasını azaltacak önlemler almıştı. Şimdi ise müşteri memnuniyetini arttırmak adına, akıllı telefonlarda yer alan bazı taksi uygulamalarında olduğu gibi taksicileri puanlama dönemi başlıyor. Söz konusu sistem nasıl işleyecek? Müşteriler, taksinin şoförüne; kurallara uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verebilecek. Böylelikle bu kurallara uymayan taksicilerin puanları da haliyle düşük olacak. Puanlama mobil uygulama sistemi üzerinden işleyecek. 

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, salgının taksi sektörünü çok etkilediğini işlerin yüzde 60 oranında kayıp yaşadığını söylüyor.

Aksu: “Bu süreçte Özel Tüketim Vergisi teşviki sektörümüz için tekrar gelirse 270 milyon liralık araç alımı yapıp araç parkını yenileyerek sezonu açmak istiyoruz. ÖTV teşviki ile sektör her sene üç bin araç yenilenir. Doğrudan 250 bin kişi buradan ekmek yiyor. Her gün 800 bin taşıma yapıyoruz. Bu gerçekler ışığında araçlarımızı da yenileyerek müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz” diyerek yeni sistemin gerekliliğine vurgu yapıyor. 

Daha kaliteli bir hizmet adına mobil uygulama üzerinden hayata geçirilecek olan bu sistem, bir noktada ödüllendirme ya da cezalandırma sistemi gibi işleyecek. Puanlama sisteminin yakın zaman içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

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