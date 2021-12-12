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Yerel Ticari taksi kaza yaptı
Yerel

Ticari taksi kaza yaptı

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 01:57:00 -
Ticari taksi kaza yaptı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akören Köyü Numanoğlu Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Koç (51) idaresindeki 78 T 7503 plakalı ticari taksi, Suat Köse yönetimindeki 34 PRA 48 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Muhsin Karataş ve Ramazan Bilgin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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