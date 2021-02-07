Ticari sabıka kaydı tutulsun Fahiş fiyatlar firmalara ceza ile önlenemez

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yeni Akit’e konuşan Tüketici Dernekler Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, “Haksız fiyat değerlendirme kurulu var. 2018’deki döviz krizi nedeniyle bu fahiş fiyat uygulamalara Türkiye’de çok fazla gündeme geldi. O süreçten sonra Ticaret Bakanlığı bu konudaki denetimini yaparak para cezaları uygulamaya başladılar. Bu uygulamada ürünün imalat giderlerinde herhangi bir fahiş fiyat artış olmadığı sürece fiyatlarda da fahiş bir fiyat artışı yapılmaması gerektiği yönünde. Eğer böyle bir durum tespit edilirse şu anda Ticaret Bakanlığı şikâyete dayalı denetimler yapıyor. Bu denetimlerde de alış ile satış arasındaki farka bakılıyor. Bu uygulama ve para cezaları yeterli değil. Sadece para cezası bu iş çözülemez” dedi.

Ticari ahlak sorunu

“Bir esnafın satıcı ve sağlayıcının ticari sabıka kaydının tutulması gerekiyor” diyen Aziz Koçal, şöyle devam etti: “Fahiş fiyat uygulaması bir suç ve dolandırıcılıktır. 10 liralık bir ürünü arz ve talep var diye 40 liraya sattığınızda tüketiciyi istismar etmiş olursunuz. Bu konu ile ilgili bir düzenleme yapılmalı. Gerekirse ticaretten men ya da geçici menler gibi düzenlemeler yapılması gerekiyor. 1980 öncesi bir ürünü aldığın fiyattan belli bir oranının üstüne satamıyordun. Bir taban fiyatı belirleniyor ve alt serbestti. Belki de bu uygulamaya yeniden mi dönmek gerekir diye tartışılması gerekiyor.”