Ticari işletmeler için yeni ürün

KOBİ'lerden kurumsal şirketlere kadar çeşitli ödeme ihtiyaçları için online ve yüz yüze ödeme alma, ödeme dağıtma ve ticari kart çözümlerini bir araya getiren Papara Ticari, 'Papara Ticari ile Bir Adım İleri' vizyonuyla 3 ayda 3 bini aşkın üye işyerine ulaştığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Papara'da üye işyeri hesabı açmak isteyen ticari işletmeler, işletmelerine dair bilgi ve belgeleri, Papara Ticari internet sitesinden ulaşabilecekleri dijital kayıt ekranlarından Papara ile sadece birkaç adımda paylaşıyor. Ticari işletmelerin, uzaktan müşteri olma taleplerinin incelenmesinin ardından 24 saat içinde Papara üye işyeri hizmetlerinden yararlanmaya başlayabiliyor.

Aylık kullanım ücreti olmayan ve hızlı teslimatla kullanıma hazır hale getirilen 'Yeni Nesil Yazar Kasa POS' ve 'Android POS'un yanı sıra NFC destekli Android telefonları POS cihazına dönüştüren 'Cep POS' ürünlerini tanıtan Papara, ticari işletmelerin online ve yüz yüze ödeme ihtiyaçlarına uçtan uca çözüm sunmaya başladı.

Papara Ticari üye işyerleri, Papara sanal POS ve fiziki POS ürünlerini kullanarak bankalarla tek tek anlaşma yapmak zorunda kalmadan tüm banka ve kredi kartlarından tek çekim veya taksitli olarak kolay ve güvenli bir şekilde ödeme alabilirler. Bununla birlikte, fiziki POS işlemlerini aynı sanalda olduğu gibi anlık olarak görüntüleyebilirler.

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Kullanıcıların kart bilgilerini girmeden ödeme yapabildikleri 'Papara ile Öde' çözümünü işletmelerine özel tasarlayarak uygun işlem ücretleriyle ödeme alabilirler. Papara 'Link ile Öde' çözümü ise, üye iş yerlerine uzaktan güvenli bir şekilde anında ödeme almalarını sağlar.

Üye işyerleri, ödeme çözümleri için aylık sabit ücretler ödemezken, bu çözümler üzerinden aldıkları ödemeler de aynı gün Papara Ticari hesaplarına aktarılabiliyor. Ayrıca üye işyerleri, Papara Kullanıcı Destek Merkezi'ne 7 gün 24 saat ulaşarak destek alabiliyor.

Üye işyerleri, istedikleri kadar fiziksel ve sanal Ticari Kart oluşturarak her bir karta bakiye ekleyebiliyor veya azaltabiliyor. Ticari Kart, harcama kategorisi veya harcama markası tanımlama seçenekleri de sunuyor. Müşterilerine, çalışanlarına ve iş ortaklarına kurumsal hediye veya özel kampanyalar için Hediye Kart oluşturup toplu bir biçimde gönderebiliyor. Onlarca marka arasında seçim olanağı sunan ve bakiyesi belirlenen Hediye Kart, kurumsal hediye göndermenin yenilikçi bir yolu olarak öne çıkıyor. Web ve mobil desteği, Papara üye işyerlerine finansal süreçlerini diledikleri yerde yönetebilme olanağı kazandırıyor."