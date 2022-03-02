Ticari hayatta dijital dönüşüm hızlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından e-arşiv fatura düzenleme sınırı yeniden belirlendi.

Daha önce vergi mükellefi olmayan nihai tüketiciye 30 bin liraya kadarlık satışlarda kâğıt fatura düzenlenebiliyordu. Yeni uygulamaya göre bu tutar 5 bin liraya düşürüldü. Vergi mükellefi olan tüketici için ise 5 bin lira olan sınır bu ay başından itibaren 2 bin liraya indirildi. 2 bin liranın üzerindeki her alışverişte e-arşiv fatura düzenlenmesi zorunlu hale getirildi.

İsrafın önüne geçiliyor

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Altunok, ticari hayatta da dijitalleşmenin hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Elektronik dönüşümün kâğıt israfının önüne geçerek doğayı korumayı amaçladığını aktaran Altunok, “Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ticari hayatı elektronik ortamda daha yakın takip etme olanağı sağlamaktadır” diye konuştu.

Büyük kolaylık

Altunok, ticari hayatı kolaylaştıran bir diğer düzenlemenin ise Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) işlemlerinde getirildiğini bildirerek, şu açıklamalarda bulundu: “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’yle entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Yeni kimlik kartında alınan imzalar genel müdürlükten MERSİS veri tabanına aktarılacak. Vatandaşların ticaret sicil müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmayacak. Bu güncellemenin de hayata geçmesiyle şirketlerin elektronik ortamda kurulmalarına ilişkin en önemli adımlardan birisi daha tamamlanmış oldu. Uygulamanın bu ay tüm ticaret sicil müdürlüklerinde uygulanması öngörülüyor.”