Ticari araçların devinden sürpriz açıklama geldi: Maxus artık Türkiye'de! Milyonlarca insanın dikkatini çekti, Türkiye'ye dolar yağacak

Son yıllarda farklı segmentlerde devam ettirdiği elektriklenme hareketini ticari araç sektörüne taşıyan Doğan Trend Otomotiv, %100 elektrikli MAXUS markası ile Türkiye pazarına güçlü bir giriş yaptı. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği ve tarihi 1896 yılına dayanan İngiliz kökenli MAXUS, 2009 yılında Çinli otomotiv devi SAIC tarafından devralındı. 2 milyar dolarlık teknoloji ve inovasyon yatırımı ile marka güvenlik ve teknoloji bakımından daha da güçlenirken ürün gamı genişlemeye ve satış adetleri artmaya devam etti. Bugün itibarıyla 1 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşan MAXUS, her yıl yaklaşık ürettiği 250 bin adet aracı başta Avrupa pazarları olmak üzere ihraç ediyor.

Ticari araçların öncüsü Maxus artık Türkiye'de

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Doğan Trend olarak, her daim müşterilerimizin beklentilerini ve ana akım trendleri takip ediyoruz. Şehir içi lojistik ihtiyacı arttıkça müşterilerimizin beklentileri hızla değişmeye başladı. Yoğun trafikte çok daha ekonomik olan ve arıza ihtimali neredeyse 0’a yakın hale gelen elektrikli araçların müthiş bir fırsat penceresi açtığını gördük. Bu vesile ile elektriğin bereketini ticari müşterilerimize sunmak üzere yola çıktık” dedi.

Doğan Trend Olarak Türkiye’de elektrikli otomobiller konusunda en yüksek tecrübeye sahip distribütörlerden biri olduklarını söyleyen Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “Tıpkı otomobil pazarında yaptığımız gibi elektrikli ticari araçlarda da bir ilki gerçekleştiriyoruz. MAXUS e-Deliver 3 ile segmentinin ilk elektrikli ticari aracını pazara sunarak bu alanda sektöre yenilik getiriyoruz” dedi. MAXUS’un, 2014 yılında elektrikli ticari araçlarıyla pazara giriş yaparak bu alanda öncü olduğunu belirten Tibet Soysal sözlerine şöyle devam etti: “2022 yılında Türkiye’de hafif ticari araçların payı 190 bin 623 adetlik satışla yüzde 24,3 olarak gerçekleşti. Pazarda 2019’dan bu yana belirgin bir büyüme ivmesi var. MAXUS ile Türkiye elektrikli ticari araç pazarında öncü olmak için yola çıktık. MAXUS e-Deliver 3, Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere, filolara ve e-ticaret şirketleri için çevreci ve düşük işletme giderli bir seçenek olacak. Türkiye’de e-ticaret pazarında ciddi bir büyüme var ve Türkiye, yüzde 64’lük online alışveriş oranı ile Avrupa’da lider konumda. Lojistik, büyük filolar ve e-ticaret şirketleri, ile uzun süredir devam ettirdiğimiz görüşmelerimiz ile pazardaki ihtiyacı tespit ettik ve şimdi çözüm sunuyoruz. Bu pazarda da 1 tondan daha az yükleme hacmine sahip küçük araçlara yönelim trendi var. Araç başına günlük kullanım 50-150 kilometre arasında. Bu da kapı önü teslimatlar için en verimli çözüm olarak elektrikli ticari araçları öne çıkarıyor.”

Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “MAXUS dünyanın 73, Avrupa’nın ise 20 ülkesinde faaliyetlerine devam ediyor.” diye konuştu. 989.000 TL’den satışa sunulan e-Deliver 3’ün bugüne kadar birçok farklı platformda “En İyi Elektrikli Van” seçildiğine vurgu yapan Tibet Soysal, “Ekonomik ve çevreci bir seçenek olması ile KOBİ, filo ve e-ticaret şirketlerinin sürdürülebilirlik hedeflerine önemli katkı sağlayacak” dedi. Dizel motorlu rakiplerinden yalnızca yakıt/enerji maliyeti olarak bile 5 kat daha ekonomik olan e-Deliver 3, MTV, 8 yıl batarya ve 5 yıl araç garantisi, bakım/onarım gibi avantajları ile 5 yılda 390 bin liranın üzerinde maliyet tasarrufu sunuyor” dedi.

capital'in aktardığı haberde: MAXUS için 20 Hizmet Noktası Açılıyor! Doğan Trend güvencesinde 20 Hizmet Noktasında Olacak!

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Maxus markasıyla ile ilk etapta 20 hizmet noktasında kullanıcılar ile buluşacaklarını ifade eden Tibet Soysal, “Türkiye’de e-Deliver 3 ile 2023’ün kalan 6 ayında minimum 500 adet satış öngörüyoruz. 2024’te yeni modellerin ürün ailemize eklenmesiyle satışlarımızı katlayarak büyütmeyi hedefliyoruz. MAXUS e-Deliver 3’e global filolardan, önemli lojistik firmalarından ve e-ticaret şirketlerinden şimdiden çok yoğun bir talep var” diye konuştu.

e-Deliver 3 Tek Şarj İle Şehir İçinde 371 km’ye varan Menzil Sunuyor!

MAXUS e-Deliver 3 tamamen elektrikli mimarisi ile, Türkiye pazarında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor. Ekonomik, çevreci, teknolojik, konforlu ve sessiz yapısıyla dikkat çeken doğuştan elektrikli yeni modelin, zengin donanımı kapsamında 2 farklı sürüş modu ve 3 kademeli KERS ayarı menzili uzatmaya yardımcı olurken verimi de artırıyor. 90 kW (122 PS) güç ve 255 Nm’lik tork üreten elektrikli motor, 50.23 kWsa batarya ile destekleniyor. Ekstrem hava koşullarına dayanıklı ileri batarya teknolojisi yoğun enerji, yüksek güç, ağırlıktan tasarruf, uzun yıllar kullanım, güvenlik gibi avantajları da beraberinde getiriyor. WLTP normlarına göre 238 km karma menzil sunabilen MAXUS e-Deliver 3, şehir içinde 371 km menzil sunuyor. Aracın ortalama enerji tüketim değeri 23.63 kWsa/100 km. 6.6 kWsa dahili AC şarj kapasitesine sahip modelin batarya doluluğu DC şarj istasyonlarında 45 dakikada yüzde 5’ten 80’e ulaşılabiliyor. Aracın maksimum hızı 120 km/s ile elektronik olarak sınırlandırılıyor.

Doğuştan Elektrikli Mimari ile Hafif ve Aerodinamik Tasarımı Buluşturan Model

Hafif ve aerodinamik yapısı ile sürüş konforunu artıran e-Deliver 3’ün yüzde 100 elektrikli mimarisi ve kullanılan malzemeler sayesinde araç dayanıklılığı, yük taşıma kapasitesi, sürüş konforu, performansı ve güvenliği artırılmış. Geniş ve yüksek sürücü ve ön yolcu bölümünde yüksek bir yol hakimiyeti sağlanıyor. Geniş cam yüzeyler, büyük ve elektrikli yan aynalar ile desteklenerek kıvrak manevra kabiliyetine katkıda bulunuyor. Gövdenin tüm alt bölgelerini çevreleyen plastik korumalar sayesinde kaldırım ya da bariyerler gibi şehir hayatındaki ufak hasarların önüne geçiliyor. Plastik korumalar, çamurlukları çepeçevre sarmalayarak hem aracın daha uzun süre temiz kalmasını hem de olası boya hasarlarının önüne geçirerek işletim maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunuyor.

2 Euro Paletlik Yükleme Alanı

Hafif ticari araç segmentindeki önemli bir boşluğu dolduracak olan MAXUS e-Deliver 3, 4.555 mm uzunluğunda, 1780 mm genişliğinde ve 1895 yüksekliğindeki yapısıyla orta boy hafif ticari araçlar arasındaki yerini alıyor. 2910 mm’lik dingil mesafesine ile geniş iç mekân ve yükleme hacmi sağlayabiliyor. Arkada çift tarafa doğru açılan asimetrik kapılarıyla dar alanlarda da yükleme-boşaltma işlemlerinde pratik bir yapı sunuyor. 2180 mm uzunluğundaki 4.8 m3’lük yükleme alanına 2 Euro Palet yerleştirilebiliyor. Euro paletlerin yerleşimine uygun zemin genişliği sayesinde forklift ile de yükleme imkânı mevcut. Boş ağırlığı 1695 kg olan MAXUS e-Deliver 3’ün taşıma kapasitesi 905 kg. Sağ tarafta yer alan sürgülü yan kapı ile de yükleme-boşaltma işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor.