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Ekonomi Ticari araçlara özel indirimli akü ve silecek kampanyası
Ekonomi

Ticari araçlara özel indirimli akü ve silecek kampanyası

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, müşterileri için cazip bir bakım kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 14:17:00 -
Ticari araçlara özel indirimli akü ve silecek kampanyası

Kampanya kapsamında 31 Ekim 2021 tarihine kadar Anadolu Isuzu yetkili servislerine gelen Isuzu ticari araçlar için yüzde 100 orijinal akü ve silecek süpürgelerinde geçerli yüzde 20’lik özel indirim uygulanacak. Anadolu Isuzu, daha güvenli bir sürüş için soğuk ve yağışlı iklim koşullarının etkili olacağı önümüzdeki aylara hazırlıklı olmak isteyen müşterilerini yetkili servislerine davet ediyor.

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