Ticari araç almak isteyenler dikkat! Maxus haziran kampanyasını duyurdu

Maxus, haziran ayında hafif ticari araç almak isteyen işletmeler için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen ve dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC Motor bünyesindeki Maxus,haziranayında sunduğu avantajlı satış koşullarıyla işletmelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda marka, 2026 model yılı DELIVER 7 ve DELIVER 9 modellerinde 500 bin TL9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi avantajı sunuyor. Güçlü dizel motorları, geniş yükleme hacimleri, ileri seviye güvenlik donanımları ve uzun garanti süreleriyle dikkat çeken Maxus modelleri, işini büyütmek isteyen profesyoneller için cazip fırsatlar sunuyor.

Yakın zamanda 200 milyon Euro’luk dev yatırımla MG markasının Avrupa’daki yeni üretim tesisinin duyurusunu yapan, dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC Motor bünyesindeki İngiliz kökenli Maxus, haziran ayında yeni bir hafif ticari araç sahibi olmak isteyen kullanıcılar için avantajlı satış koşullarını duyurdu. Bu kapsamda 2026 model yılına sahip Maxus DELIVER 7 L1H1 modeli için haziran ayına özel anahtar teslim satış fiyatı 1.299.000 TL olarak belirlenirken marka, 6,3 metreküp yükleme hacmine, şehir içinde kullanım için ideal boyutlara sahip olan ve üstün bir yakıt tüketimi performansı sunan modelde 500 bin TL 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi avantajı da sunuyor. DELIVER 9 L3H2 ise 1.499.000 TL fiyat avantajının yanı sıra500 bin TL 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi desteğiyle kullanıcılarla buluşuyor.

Maxus DELIVER 7 şehir içi ticaretin konforu!

Şehir içi kullanıma uygun ideal boyutlarıyla dikkat çeken Maxus DELIVER 7 L1H1, 6,3 metreküp yükleme hacmi sayesinde işletmelerin günlük operasyonlarında yüksek verimlilik sunuyor. Modelin 2.0 litre turbo dizel motoru 166 HP güç ve 390 Nm tork üreterek performans ve ekonomiyi bir araya getiriyor. WLTP birleşik verilere göre 7,9 litre/100 km düşük yakıt tüketimi sunan DELIVER 7, ileri seviye güvenlik sistemleri ve zengin donanım özellikleriyle profesyonellerin beklentilerini karşılıyor.

Maxus DELIVER 9 ile daha fazla yük, daha fazla verimlilik!

11,5 metreküplük yükleme hacmiyle yüksek taşıma kapasitesi sunan Maxus DELIVER 9, geniş iç mekânı ve binek araç konforuna yakın sürüş deneyimiyle öne çıkıyor. Modelin 2.0 litre turbo dizel motoru 146 HP güç ve 375 Nm tork üreterek her koşulda verimli performans sağlıyor. 236 derece açılabilen arka kapıları yükleme ve boşaltma süreçlerini kolaylaştırırken, 6 hava yastığı ve kapsamlı sürüş destek sistemleri güvenliği üst seviyeye taşıyor.

Uzun garanti ve yaygın servis ağı

Maxus, dizel ürün gamına sağladığı 5 yıl veya 160.000 km garanti ile müşterilerine uzun süreli güven sunuyor. Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle sunulan Maxus modelleri, Türkiye genelindeki güçlü yetkili satıcı ve servis ağı sayesinde kullanıcılarına satış sonrasında da güven vermeye devam ediyor. Böylece işletmeler, araçlarını uzun yıllar boyunca düşük işletme maliyetleri ve yüksek operasyonel verimlilikle kullanabiliyor.