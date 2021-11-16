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Ekonomi Ticarette yeşil dönüşüm seferberliği
Ekonomi

Ticarette yeşil dönüşüm seferberliği

Paris İklim Anlaşması’nı yürürlüğe koyan Türkiye, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum çalışmalarını hızlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:24:00 -
Ticarette yeşil dönüşüm seferberliği

Ticaret Bakanlığı önderliğinde kurulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nun faaliyetlerini yoğunlaştırması için düğmeye basıldı.

Çalışma grubunca Yeşil Mutabakat Eylem Planı hazırlandı. Planla Türkiye’nin kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde sürdürülebilir, kaynak etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede ilk olarak sınırda karbon düzenlemesi (SKD) mekanizmasının ihracatçıya etkileri ele alınacak. Ardından yeşil dönüşümü teşvik etmek için atılacak adımlar görüşülecek.

Yönerge taslağı hazır

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Taslağı da Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanarak üyelere sunuldu.

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