THY- Euroleague
0553 313 94 23

“Ticarette duvar örenler değil engelleri kaldıranlar kazanacak”

ABC Genel Kurulu’nun açılış oturumunda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uzun vadede duvarlar örenlerin değil, yollar açan, engelleri kaldıranların kazanacağına inandığını dile getirdi.

18 Aralık 2018 Salı 10:20
“Ticarette duvar örenler değil engelleri kaldıranlar kazanacak”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Balkan Odalar Birliği (ABC) Dönem Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen ABC Genel Kurulu’nun açılış oturumunda, 10 Balkan ülkesinin odalar birliği başkanı ve temsilcilerine ‘ticareti geliştirelim’ mesajı verdi.

Anlaşmalar güncellenmeli

Bakan Pekcan, “Bu yılın kasım ayı itibarıyla Balkan Odalar Birliği’ne üye ülkelerle ticaret hacmimiz yüzde 9 artarak doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. İş hacmimizin, kıymetli iş insanlarımızın kuracakları yeni bağlantılarla daha üst seviyelere çıkmasını beklemekteyiz” dedi.

Dünya ticaretinin önünde, ticaret savaşları gibi tehditlerin olduğu bir dönemin yaşandığını ifade eden Pekcan, yeni ticaret düzeninde, korumacı politikalardan ziyade “karşılıklı fayda” temelinde iş birliğinden yana tutum sergilediklerini söyledi.

Ruhsar Pekcan, uzun vadede duvarlar örenlerin değil, yollar açan, engelleri kaldıranların kazanacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti: “Balkan ülkeleri olarak, korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde karşılıklı ticaretimizin önündeki engelleri hızla kaldırmalı, iş birliğimizi her alanda güçlendirmeliyiz. Ayrıca, taşımacılık kotaları, geçiş ücretleri gibi ticaret mallarının taşınmasını zorlaştıran ve gereksiz maliyet artışı oluşturan politikaları terk etmeli, ticaret anlaşmalarımızı da çağın gereklerine göre güncelleyerek daha kapsayıcı hale getirmeliyiz. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, hem bölge içi ticareti hem de malların fiyatlarını düşürerek halklarımızın refahını artıracaktır.

Ticaret 6 kat arttı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise son 15 yılda Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki dış ticaret hacminin 3,5 milyar dolardan 20 milyar dolara çıktığını belirterek, “Biz Türkiye olarak daha fazla mal sattık ama Balkanlardan daha fazla mal aldık. Karşılıklı ticaretimizi Balkan ülkeleri olarak 6 kat artırdık” dedi. Küresel ekonomik yapının hızla değiştiği bu dönemde yeni ortaklıklar ve ittifakların kurulduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ülkelerin birlikte hareket etmesi ve iş birliğini artırması halinde hem kazancının hem de dünyadaki itibar ve gücünün artacağını kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:20
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen
  3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Balkan Odalar Birliği (ABC) Dönem Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  4. ABC Genel Kurulu
  5. Balkan Odalar Birliği
  6. Dünya ticareti
  7. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz Türkeli'ye gözaltı
    1. Eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz..
    2. FETÖ şüphelisi eski öğretmen çift..
    3. Eski CHP'liye FETÖ soruşturması!..
    4. "Beşir'in Şam ziyaretinin hedefi Arap..
    5. Finansal piyasalarda 2018 böyle geçti..
    6. Finansal piyasalarda 2018 böyle geçti..
    7. Rusya, Kırım Yarımadasına konuşlanıyor
    8. Galatasaray HDİ Sigorta Rusya yolcusu
    9. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    10. Enerjide 2018 böyle geçti (1)
    11. Enerjide 2018 böyle geçti (2)
    12. Ekonomide 2018 böyle geçti (3)
    13. Ekonomide 2018 böyle geçti (2)
    14. Ekonomide 2018 böyle geçti (1)
    15. Mevlana Celalettin Rumi sözleri
    16. Suriyeli Şeyma, ABD'deki ırkçı saldırı..
    17. Medipol Sağlık Grubu "Altın Marka"da..
    18. Şiddete uğrayan papağan koruma altında
    19. EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni..
    20. Voleybol: Erkekler CEV Kupası
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek