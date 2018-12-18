“Ticarette duvar örenler değil engelleri kaldıranlar kazanacak”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Balkan Odalar Birliği (ABC) Dönem Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen ABC Genel Kurulu’nun açılış oturumunda, 10 Balkan ülkesinin odalar birliği başkanı ve temsilcilerine ‘ticareti geliştirelim’ mesajı verdi.

Anlaşmalar güncellenmeli

Bakan Pekcan, “Bu yılın kasım ayı itibarıyla Balkan Odalar Birliği’ne üye ülkelerle ticaret hacmimiz yüzde 9 artarak doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. İş hacmimizin, kıymetli iş insanlarımızın kuracakları yeni bağlantılarla daha üst seviyelere çıkmasını beklemekteyiz” dedi.

Dünya ticaretinin önünde, ticaret savaşları gibi tehditlerin olduğu bir dönemin yaşandığını ifade eden Pekcan, yeni ticaret düzeninde, korumacı politikalardan ziyade “karşılıklı fayda” temelinde iş birliğinden yana tutum sergilediklerini söyledi.

Ruhsar Pekcan, uzun vadede duvarlar örenlerin değil, yollar açan, engelleri kaldıranların kazanacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti: “Balkan ülkeleri olarak, korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde karşılıklı ticaretimizin önündeki engelleri hızla kaldırmalı, iş birliğimizi her alanda güçlendirmeliyiz. Ayrıca, taşımacılık kotaları, geçiş ücretleri gibi ticaret mallarının taşınmasını zorlaştıran ve gereksiz maliyet artışı oluşturan politikaları terk etmeli, ticaret anlaşmalarımızı da çağın gereklerine göre güncelleyerek daha kapsayıcı hale getirmeliyiz. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, hem bölge içi ticareti hem de malların fiyatlarını düşürerek halklarımızın refahını artıracaktır.”

Ticaret 6 kat arttı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise son 15 yılda Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki dış ticaret hacminin 3,5 milyar dolardan 20 milyar dolara çıktığını belirterek, “Biz Türkiye olarak daha fazla mal sattık ama Balkanlardan daha fazla mal aldık. Karşılıklı ticaretimizi Balkan ülkeleri olarak 6 kat artırdık” dedi. Küresel ekonomik yapının hızla değiştiği bu dönemde yeni ortaklıklar ve ittifakların kurulduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ülkelerin birlikte hareket etmesi ve iş birliğini artırması halinde hem kazancının hem de dünyadaki itibar ve gücünün artacağını kaydetti.