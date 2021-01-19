  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ticaretin rotası 'Yeniden Asya”
Ekonomi

Ticaretin rotası 'Yeniden Asya”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen “Yeniden Asya, Türkiye’nin Asya Ülkeleri ile Ticaretinin Geliştirilmesinde Yeni Perspektifler” toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 12:01:00 -
Ticaretin rotası 'Yeniden Asya”

Toplantıda konuşan Pekcan, başta Çin ve Hindistan’a dikkati çekerek, “Asya ve Pasifik coğrafyasını artık ihracat pazarlarımız olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Dış ticaret açığı verdiğimiz bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç uzak değildir” dedi. Pekcan, “Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerle ticari diyaloğumuzu artırmak ve modern İpek Yolu olarak adlandırılan Orta Koridor’un canlandırılması amacıyla ülkemizi Avrupa ve Çin arasında bir köprü haline getirmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diye konuştu. Pekcan, “Tüketim alışkanlıkları hızla çeşitlenen, teknoloji ve yenilikçilik altyapısı hızla gelişen devasa bir pazardan bahsediyoruz. Bu nedenle ‘Yeniden Asya’ demenin tam zamanıdır” ifadesini kullandı. DEİK Başkanı Nail Olpak ise “Çin, dış ticaret açığımızın yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Asya’nın kalanı toplam dış ticaret açığımızın yüzde 88’ine ulaşıyor. Neredeyse bölgeyi dengeleyebildiğimiz zaman açığımız ortadan kalkacak. Zor ama önemli bir hedef” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu açıkladı: Cuma günü başlatıyoruz
Gündem

Bakan Soylu açıkladı: Cuma günü başlatıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Arama Kurtarma Birimi'nin bu cuma günü faaliyete geçeceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu’nun avukatından canlı yayında skandal benzetme
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun avukatından canlı yayında skandal benzetme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik'in Halk TV'de terör ve terör eylemi tanımı yaparken i..
262 kilo 500 gram! Tel Abyad'da ele geçirildi
Gündem

262 kilo 500 gram! Tel Abyad'da ele geçirildi

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde iki ayrı noktada 262 kilo 500 gram patlayıcı bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay