Ticaretin rotası 'Yeniden Asya”

Toplantıda konuşan Pekcan, başta Çin ve Hindistan’a dikkati çekerek, “Asya ve Pasifik coğrafyasını artık ihracat pazarlarımız olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Dış ticaret açığı verdiğimiz bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç uzak değildir” dedi. Pekcan, “Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerle ticari diyaloğumuzu artırmak ve modern İpek Yolu olarak adlandırılan Orta Koridor’un canlandırılması amacıyla ülkemizi Avrupa ve Çin arasında bir köprü haline getirmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diye konuştu. Pekcan, “Tüketim alışkanlıkları hızla çeşitlenen, teknoloji ve yenilikçilik altyapısı hızla gelişen devasa bir pazardan bahsediyoruz. Bu nedenle ‘Yeniden Asya’ demenin tam zamanıdır” ifadesini kullandı. DEİK Başkanı Nail Olpak ise “Çin, dış ticaret açığımızın yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Asya’nın kalanı toplam dış ticaret açığımızın yüzde 88’ine ulaşıyor. Neredeyse bölgeyi dengeleyebildiğimiz zaman açığımız ortadan kalkacak. Zor ama önemli bir hedef” diye konuştu.