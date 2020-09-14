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Ekonomi Ticaret Sicil Gazetesi
Ekonomi

Ticaret Sicil Gazetesi

Ticaret Sicil Gazetesi Sorgulama işlemi, Ticaret Sicil No nedir? Ticaret Sicil Gazetesi kaç TL? Ticaret Sicil Gazetesi kaç sene geçerlidir?

Yeniakit Publisher
2020-09-14 23:54:00 -
Ticaret Sicil Gazetesi

Ticaret Sicil Gazetesi Şirketlerin ve diğer kuruluşların ana sözleşme tadillerinin, yönetim kurulu kararlarının, olağan veya olağanüstü genel kurul kararlarının yayımlandığı bir gazetedir. İlgili evrakların öncelikle tescil ve ilan işlemleri için ticaret odasına dilekçe ekin de verilmelidir.

Ticaret Sicil Gazetesi Sorgulama nasıl yapılır?

Ticaret Sicil Gazetesi Sorgulama için; www.tobb.org.tr sayfasına giriş yapın. Ardından açılan pencerenin sağ tarafında yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi başlığına tıklanarak, Ücretsiz Gazete Sorgu seçeneğinden üye olmalısınız.

Ticaret Sicil Gazetesi kaç sene geçerlidir?

İlanı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına tekrar tescil edilemez.

Ticaret Sicil no nedir?

Ticaret sicili, tüm tacirlerin kayıtlı bulunduğu sicile denmektedir. Eğer bir şirket kurma planınız bulunuyorsa, ticari sicil kaydı yaptırmanız gerekir.

Ticaret Sicil Gazetesi nedir hangi kurum tarafından çıkarılır?

Ticaretle ilgili ülkedeki çerçeveyi Türk Ticaret Kanunu belirlemektedir. 6752 sayılı Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi ve 18 Mayıs 2004 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunun 56. Maddesi kapsamında Ticaret Sicil Gazetesi çıkartılır.

Ticaret Sicil Gazetesi kaç TL?

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için iki farklı abonelik hizmeti mevcuttur. Kağıt Ortamında Abonelik: Günlük olarak yayımlanan gazete takımı (yaklaşık 1000 sayfadan oluşur) yayımlandığı gün kağıt ortamında kargo ile abonenin adresine gönderilmektedir. 2020 yılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ücreti 18.000 ₺olarak belirlenmiştir.

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