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Ticaret savaşlarında Fransa-ABD gerginliği

ABD Başkanı Donald Trump Fransız Meclisi tarafından büyük teknoloji şirketlerine uygulanması planlanan yeni verginin araştırılması emrini verdi- Vergilerin yasalaşması durumunda ABD tarafının da Fransız ürünleri olan şarap ve arabalara vergi uygulaması bekleniyor- Vergi artırımı yasalaşması halinde ABD şirketleri Alphabet, Apple, Facebook ve Amazon bu yasadan etkilenecek

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:03
Ticaret savaşlarında Fransa-ABD gerginliği

İSTANBUL (AA) - ABD Başkanı Donald Trump üst düzey ticaret yetkililerine, Fransa'nın büyük teknoloji firmalarına yeni vergi getirmesi planını araştırması için görev verdi.

İngiliz gazetesi Financial Times'ın haberine göre ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer Fransa'da ABD şirketlerini haksız bir şekilde hedef alan dijital hizmetler vergisi konusunda soruşturma yapılacağını belirtti.

Gazetenin soruşturma üzerine çalışan bir kişiye dayandırdığı bilgiye göre, olası vergi artışı Amerikan tarafından da Fransız markası şarap ve arabaya gelecek vergi artırımlarına neden olacağı için her iki taraf da öncelikle müzakere yolunu tercih etmesi gerektiğine işaret ediyor.

ABD'nin yasa konusunda çok endişeli olduğunu söyleyen Lighthizer, "Başkanın direk emri ile geçmesi planlanan yasanın ayrımcılık içerip içermediği, makul olup olmadığı ve Amerikan ticaretini kısıtlayıp kısıtlamayacağını araştıracağız" dedi.

- Fransa'dan yeni vergi

Fransız meclisinin bugün oylamayı planladığı vergi ile Fransa, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro, Fransa içinde de 25 milyon avro olan teknoloji şirketlerine yüzde 3 oranında vergi uygulayacak.

Eğer yeni vergi yasalaşırsa aralarında Amerika'dan Google'nin sahibi Alphabet, Apple, Facebook ve Amazon ve bazı Çinli, Alman, İspanyol ile Birleşik Krallık'tan şirketlerin etkilenmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:03
  1. ABD
  2. Fransa
  3. teknoloji
  4. ticaret savaşları

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