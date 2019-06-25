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Ticaret odası üyelerine avantajlı yakıt

Aytemiz, Marmaris Ticaret Odası ile imzaladığı anlaşmayla tüm oda üyelerine avantajlı yakıt alım fırsatı sunacağını duyurdu.

25 Haziran 2019 Salı 13:07
Ticaret odası üyelerine avantajlı yakıt

Aytemiz, Marmaris Ticaret Odası ile imzaladığı anlaşmayla tüm oda üyelerine avantajlı yakıt alım fırsatı sunacağını duyurdu.


Akaryakıt şirketi Aytemiz, Marmaris Ticaret Odası üyelerine yapılan anlaşma kapsamında yakıt alımında avantajlar sunacak. Sözleşme kapsamında, Marmaris’te yer alan Aytemiz Akaryakıt İRZ Petrol istasyonundan Aytemiz Kart’larını alan üyeler, anlaşmalı istasyonlardan bahsi geçen kart ile yapacakları yakıt alımlarında şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) bildirdiği tavan fiyatlar üzerinden benzin ve motorinde avantajlı yakıt alımı yapabilecek.


Açıklamaya göre avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen Marmaris Ticaret Odası üyelerinin ONAY yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra kart üzerinde yer alan 16 haneli kart numarasını, ad ve soyadlarını aralarında birer boşluk bırakıp 8869’a kısa mesaj olarak göndererek kartlarını aktif hale getirmeleri yeterli olacak.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:07
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