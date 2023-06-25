Ticaret Bakanlığı'ndan GAP'a LGBT incelemesi!
Ticaret Bakanlığı Türkiye'de üzerinde 'prıde' yazılı tişörtlerin satışına başlayan GAP giyim firması hakkında inceleme başlattı.
Amerika merkezli GAP giyim firması, Türkiye mağazalarındaki çocuk reyonlarında sattığı ürünlere LGBT'li sapkınlara ait sloganlar yazdı.
1969 yılında Doris ve Don Fisher çifti tarafından San Francisco'da kurulan Giyim markası GAP, eşcinsel sapkınlık faaliyetlerini ülkemizde yaygınlaştırmaya çalışıyor.
GAP'ın Türkiye mağazalarındaki çocuk reyonlarında satılan tişörtlere eşcinselleri simgeleyen sloganlar yazıldı.
Reyonlarda üzerinde 'Pride' (Onur) yazılı LGBT tişörtleri satılmaya başlandı.
Ticaret Bakanlığı, giyim markası GAP’ın çocuk reyonlarında 'Pride' (Onur) yazılı LGBT tişörtleri satmaya başlaması hakkında inceleme başlattı.
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