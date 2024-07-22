Ticaret Bakanlığı'ndan Çarpıcı Karar: Distribütörlere İkinci El Satışı İzni!

Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme: Distribütörlere İkinci El Araç Satışı İçin Özel İzin Verilecek

Ticaret Bakanlığı, distribütörlerin kendilerine faturaladıkları araçları '6 ay - 6 bin km' şartına uymadan ikinci el olarak satmalarına izin verecek. Bu karar, GSR II yönetmeliği çerçevesinde 7 Temmuz’dan 31 Ağustos’a ertelenen ulusal tip onayı uygulaması ile bağlantılı olarak alındı. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, düzenlemenin detaylarının Bakanlık tarafından açıklanacağını duyurdu. Bu adım, otomotiv sektöründe önemli bir değişim yaratabilir.