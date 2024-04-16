  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’ye gündemi sarsan “İran” uyarısı! Böyle saçmalık olur mu? Eğer Türkiye bunu yapmazsa…

Başkan Erdoğan tüm kamuoyuna duyuracaktı! Anlaşma sessiz sedasız iptal edilmiş

Erdoğan'la Şimşek arasında geçen bomba konuşma ortaya çıktı! İşte seçim dengelerini değiştiren o diyalog

İran füzeleri tiyatrosunun maliyeti belli oldu!

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikten vazgeçmek mümkün

Metin Akpınar’dan ekolünün bir ahlaksızlığı da Uğur Dündar tarafında çıktı! Kim kiminle yatıyor, kim kimin çocuğu belli değil

Emperyalistlerin sinsi Gazze planına dikkat

Tevhidi bakış açışı ile ders kitabı yazacak komisyon kurulmalı! Laikçi yobazların evrim dayatması

Ahlâksız oyunlara destek kalksın

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Şaşırtan rakamlar!
Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan ambargo açıklaması! Tek bir tane bile geçmiyor
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan ambargo açıklaması! Tek bir tane bile geçmiyor

Yeniakit Publisher
2024-04-16 13:23:00 - 2024-04-16 13:25:23
Ticaret Bakanlığı'ndan ambargo açıklaması! Tek bir tane bile geçmiyor

Ticaret Bakanlığı "9 Nisan'dan bu yana İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi ürünlere gümrüklerde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmıyor" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'da yayımladığı İsrail'e ihracat kısıtlamasıyla ilgili yeni açıklama yaptı. Bakanlık, ihracat kısıtlamasının 9 Nisan'dan itibaren başladığını hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Ticaret Bakanlığı’nın 9 Nisan 2024 tarihinde yayınladığı İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne, 9 Nisan 2024, saat 09.00’dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır.

Ayrıca söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail’e gönderilmeleri de bu kısıtlama kapsamına dahil edilmiştir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hal böyle iken, kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle, ya da kötü niyetle açıklanabilir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman her alanda her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23