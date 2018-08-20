Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'ye yönelik dava açıklaması
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava sürecinin başlatıldığı kaydedildi.20 Ağustos 2018 Pazartesi 20:08
Ticaret Bakanlığı, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava sürecinin başlatıldığına ilişkin bir açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında, "ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.
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