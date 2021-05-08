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Siyaset Ticaret Bakanlığı'nda görevden alma
Siyaset

Ticaret Bakanlığı'nda görevden alma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur'u görevden aldı, yerine Mustafa Tuzcu atandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 08:40:00 -
Ticaret Bakanlığı'nda görevden alma

Geçtiğimiz ay Kabine revizyonu sonrası görevinden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ardından yardımcısı da görevden alındı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına ilişkin karara göre; Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur yerine Mustafa Tuzcu getirildi.

1979 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Tuzcu, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Tuzcu, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi ile Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'nda yüksek lisans, Orta Doğu Teknik Ünivesitesi'nde (ODTÜ) doktora eğitimi aldı. Uluslararası Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı, OECD İstanbul Rekabetçilik Merkezi Müzakereleri Başmüzakereciliği, G20 Dönem Başkanlığı Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu Başkanlığı, Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Ticaret Başmüşavirliği, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Tuzcu, evli ve 3 çocuk babası.

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Yorumlar

Mehmet canpolat

Kimi atarsanız atayın hepsi aynı yazık oldu güzel ülkeme ülke ağarların pakdemirlerin ve bellibaşlı birkaç ailenin elinde vurup dönderiyorlar yazık yazık
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Kanuni

Daha önceleri neredeydinizzzzz ?!!!
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