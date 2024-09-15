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Ekonomi Ticaret bakanlığı uyardı! 1 liraya satılan ev ilanlarına dikkat
Ekonomi

Ticaret bakanlığı uyardı! 1 liraya satılan ev ilanlarına dikkat

Yeniakit Publisher
2024-09-15 16:46:00 -
Ticaret bakanlığı uyardı! 1 liraya satılan ev ilanlarına dikkat

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu 1 TL'ye satılık ev ilanına reklam durdurma cezası verdi.

1 lira ve 20 bin liraya satılık ev ilanı verildiğini tespit eden Reklam Kurulu, şirketlere reklam durdurma cezası verdi. Uzmanlar yanıltıcı ilanlara karşı vatandaşları uyarıyor. Tuzak ilanlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapan ASBÜ Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular, "Bir ürün benzerleriyle aşağı yukarı aynı fiyat olması makuldür" dedi.

REKLAM DURDURMA CEZASI VERDİ

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, aldatıcı konut ilanlarını mercek altına aldı. İlanları tek tek denetleyen Kurul, yanıltıcı nitelikte olanlara ceza uyguluyor.

Geçen aylarda 690 liralık ev ilanına ceza yağdıran Reklam Kurulu, bu kez de 1 liradan ve 20 bin liradan satılık ev ilanı verildiğini tespit etti. Kurul, bu şirketlere reklam durdurma cezası verdi.

UZMANLAR UYARDI

Tıklama tuzağı olarak isimlendirdikleri bir olayın burada söz konusu olduğunun altını çizen Ankara Sosyal Bilimler Üniveristesi (ASBÜ) Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular, "Tüketicileri tuzağa çekmek için tüketicilerin hoşuna gidecek meblağlar üzerinden çeşitli reklamların verilmesi durumu söz konusu" dedi.

TRT Haber'e konuşan Kulular, "1 TL, 5 TL gibi çok düşük meblağlı ilanlara karşı ihtiyatlı yaklaşılmasını tavsiye ediyoruz. Teyakkuzda olunmasını tavsiye ediyoruz. Nitekim bir ürünün benzerleri ile takriben aşağı yukarı benzer fiyatta olmasının makul bir tüketicinin ölçülü hareket etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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Yorumlar

ğp

face booktaki reklam veren sahtekar şerefsizlerde mercek altına alınmalı bu şerefsizlere meydan bırakılmamalı

Abdullah Biri

Hükümet kendine bu dalga gecmelerden ders cıkarmalı. Kiralar 15 bin tl den aşagımı sanki. Kira sorununu cözemeyen masonik akıllara 20 yıllık yaptıgını ezdiren olarak bütün her türlü iyiliği kötü ekonomiye döndüren bu masonik yapı tarihe rezil bir halkı ezdiren olarak gecirtecek ya. Masonların Şimdiki programlarıda fahiş daire satımlarını kazançları sabitletip enflasyon durdu algısı vermek olan bu güçler başarısına başarı katar iken, 2017 bu tarafa reisin yurt içi ekibi bunlara canak tuttu. Reise yutturdu. Şimdide reklamlar ile dalga geciyorlar hala vergide adalet diye hedef şaşırtmada bu oyunlarından biri. Vergi mıtlaka ödemeli ama fahiş kazanccı mutahitler incelendi diye daha bir efsane bile yok
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