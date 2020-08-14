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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 09:01:16 -
Ticaret Bakanlığı Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıktı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların, faaliyet ruhsatı süresince kullanımına izin verilmesi amacıyla yatırımcılara yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesi, Karaduvar Mahallesi'ndeki Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan, Ticaret Bakanlığı tasarrufundaki bazı üstyapılar verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, ruhsat süresince ve burada belirtilen faaliyetler kapsamında yatırımcıların kullanımına sunulacak.

Bu amaçla bölgede faaliyet göstermek isteyen yatırımcılardan ABD doları bazında teklif alınacak.

Söz konusu üstyapılar için gerçekleştirilecek başvurulara ilişkin bilgiler Mersin Serbest Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Yatırımcıların bugünden itibaren 30 gün içinde teklif vermesi gerekiyor.


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