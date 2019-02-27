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Ticaret Bakanlığı Futbol Takımı ’Kamu Ligi’ne’ hazır

Spor Toto 2019 Kamu Ligi’nde başarılı bir giriş yapmak isteyen Ticaret Bakanlığı Futbol Takımı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:02
Ticaret Bakanlığı Futbol Takımı ’Kamu Ligi’ne’ hazır

Spor Toto 2019 Kamu Ligi’nde başarılı bir giriş yapmak isteyen Ticaret Bakanlığı Futbol Takımı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.


2019 Kamu Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Ticaret Bakanlığı hazırlıklarını Anıttepe Futbol Sahasında antrenör Eren Sevencan, Özer Akın önderliğinde sürdürüyor.


Genç ve dinamik yapısını spor faaliyetlerinde de sürdüren Ticaret Bakanlığı, kurum personeli yeni sezonda daha başarılı bir takım izletmek için antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.


Kar altında yapılan idmanlar lig maçlarını aratmıyor. Takımdaki arkadaşlık ve neşeli hava ise tüm futbolcuların moralini üst seviyelerde tutuyor. İlk etap çalışmalarını Anıttepe Futbol sahasında gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı futbol takımı Mart ayı içerisinde başlayacak ligde başarılı bir performans çizmek için iddialı.


Antrenör Eren Sevencan, Özer Akın, “Bu yıl, elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağız. Bakanlığımızı sportmence en güzel şekilde temsil edeceğiz. Genç, dinamik bir yapıya sahip olan kurum personelimizle başarılı bir lig geçireceğimizi inanıyorum " dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:02
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