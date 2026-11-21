Ticaret Bakanlığı tarafından, tüketicilere doğru fiyat sunulması ve ticari işlemlerde şeffaflığın sağlanması yükümlülüğüne aykırı bulunan reklam ve tanıtımlar gerekçesiyle bir şirkete 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası ve reklamların durdurulması kararı verildi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulu, bir e-ticaret platformu üzerinden satın alınan Nutella Kakaolu Fındık Kreması ve Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı siparişlerinin ‘fiyat hatası’ gerekçesiyle iptal edilmesini mercek altına aldı. Yapılan incelemede, tüketicinin satın aldığı ürünlere ilişkin siparişlerin iptal edildiği, şirketin ürünlerin teslim edildiğine yönelik beyanının ise tüketici tarafından sunulan belgelerle örtüşmediği tespit edildi. Tüketicilere doğru fiyat sunulması ve ticari işlemlerde şeffaflığın sağlanması yükümlülüğüne aykırı bulunan reklam ve tanıtımlar nedeniyle ilgili şirkete 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumaya, dijital ticarette güveni zedeleyen uygulamalara karşı denetim ve yaptırımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.