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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayını ortaya çıkarmıştır"

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:56
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayını ortaya çıkarmıştır"

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:56
  1. Ticaret Bakanı

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