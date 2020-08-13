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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! Türkiye ile Libya arasında çok önemli belge imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkiler açısından çok önemli bir belge imzalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:27:00 - 2020-08-13 11:50:15
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! Türkiye ile Libya arasında çok önemli belge imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Libya arasında çok önemli bir belge imzalandığını açıkladı.

İmzalanan belgenin iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkiler açısından çok önemli olduğunu belirten Pekcan, bu belgenin Türkiye'deki firmaların ve Libyalı işveren idareler arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacağını söyledi.

Bakan Pekcan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalar ise şöyle:

-"Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz."

-"İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacak."

-"İmza altına alınan kılavuz metinle firmalar ve Libya işveren idare görüşmelerinin sonuçlanması adına engel kalmadığını değerlendiriyoruz."

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