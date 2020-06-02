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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte; sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın Haziran ayından itibaren toparlanmaya d

Ticaret Bakanı Pekcan: "Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte; sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın Haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:03:46 -
Ticaret Bakanı Pekcan: "Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte; sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın Haziran ayından itibaren toparlanmaya d

Ticaret Bakanı Pekcan: "Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte; sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın Haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz."

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