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Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! Bunu yapan yandı, tek tuş yetecek...

Ticaret Bakanı Pekcan haksız yapılan fiyat artışı ile ilgili yaptığı açıklamasında “5 bin 80 firmada toplam 75 bin 943 ürün denetlendi. 328 firmanın 6 bin 344 ürününde fiyat artışı, 1.529 ürünün de etiketlerinde oynamalar tespit ettik” dedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 21:54
Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! Bunu yapan yandı, tek tuş yetecek...

Döviz kurlarını bahane ederek, ürün fiyatlarında astronomik artışlar yapan spekülatörlerle mücadele devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimler, ülke genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlığın son bir ay içinde gerçekleştirdiği denetimlerde, fahiş fiyatla satışa sunulan veya etiketleri değiştirilen 8 bine yakın ürün tespit edildi. Fiyat spekülatörlüğü yaparak haksız kazanç sağladığı belirlenen 328 firmaya cezai yaptırım uygulandı. TBMM’de Akşam gazetesine konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekiplerin, fiyat spekülatörlerine karşı 5 bin 80 firmada inceleme yaptığını, bu çalışmada 75 bin 943 ürünün tek tek denetlendiğini söyledi.

FIRSATÇILAR TEK TUŞLA İHBAR EDİLECEK

Öte yandan sebze ve meyvelerin tarladan raflara geliş sürecini ve bu süreçte yaşanan fiyat artışlarını cep telefonlarına yüklenen sistemle gösteren mobil sistemi devreye sokan Ticaret Bakanlığı, şimdi de fiyat spekülatörü fırsatçıların tek tuşla ihbar edileceği, yeni bir mobil sistemi hayata geçiriyor. 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:54
  1. Ruhsar Pekcan
  2. Ticaret Bakanı

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